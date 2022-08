Em Juiz de Fora, Bolsonaro diz que eleição é luta do 'bem contra o mal'

Bolsonaro durante passagem por Juiz de Fora nesta terça-feira, onde lançou campanha à reeleição (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Durante sua passagem por Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta terça-feira (16/8), o presidente Jair Bolsanaro voltou a se apoiar na religião para dar o tom de que seu governo representa o bem e, deste modo, uma luta estaria em curso contra aqueles que querem o pior para o país.









A declaracão foi dada durante conversa com apoiadores e líderes religiosos no Aeroclube de Juiz de Fora , um espaço anexo ao Aeroporto da Serrinha, onde o presidente desembarcou nesta manhã.





Posteriormente, em rápida conversa com jornalistas, pouco antes de tirar fotos com apoiadores que o aguardavam na parte externa do aeroporto, Bolsonaro criticou seu principal adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fazendo referência à regulação aos órgãos de comunicação do país.





"Vocês sabem, né, que estão ameaçados!", falou o presidente à imprensa. "É o outro lá que fala em controlar a mídia. Vocês [jornalistas], mesmo me criticando, vão continuar tendo um 'empregaço'", declarou.





Antes disso, Bolsonaro falou sobre a sensação de retornar à Manchester Mineira, dando o tom do que a cidade significa para ele.

"Renasci aqui", diz Bolsonaro

"É uma emoção estar aqui. São tempos difíceis. Eu renasci aqui em Juiz de Fora", destacou o chefe do Executivo nacional. "Então, em respeito ao povo mineiro, estou dando a largada [na campanha eleitoral] aqui hoje", disse.





Às 11h, em motociata, Bolsonaro seguiu até o Centro da cidade, onde falou para apoiadores na Rua Halfeld, esquina com a Batista de Oliveira - o mesmo ponto onde, em 6 de setembro de 2018, o então candidato à Presidência da República, pelo PSL, foi esfaqueado por Adélio Bispo.





Inicialmente, o discurso, que a princípio seria demorado, durou pouco mais de 20 minutos. Dali, o presidente regressou para o Aeroporto da Serrinha, onde embarcou para Brasília.





O regresso do chefe do Executivo nacional à quarta maior cidade do estado marca o início de sua campanha eleitoral pela corrida ao Planalto. Esta é a segunda vez em um mês que Bolsonaro volta à Manchester Mineira. A primeira ocasião aconteceu em 16 de julho após o atentado.





À época, ele participou de um evento religioso e recebeu o título de cidadão honorário de Juiz de Fora - honraria concedida ainda em 2018, mas a homenagem aconteceu na penúltima visita, com as articulações de dois correligionários: o deputado federal Charlles Evangelista (PP) e a deputada estadual Delegada Sheila (PL).





Ainda no mês passado, ao discursar durante sua passagem pela Santa Casa de Misericórdia - hospital onde passou por cirurgia à época do atentado -, Bolsonaro chorou. "Pedi que minha filha não ficasse órfã", declarou, na ocasião.





Candidato do PL ao governo estadual, Carlos Viana participou da organização do ato juntamente com o deputado estadual Bruno Engler (PL), um dos principais apoiadores mineiros do presidente. Engler, inclusive, chegou em Juiz de Fora nessa segunda-feira (15/8) e acompanhou os preparativos da segurança na Rua Halfeld na noite de ontem.

Eleições 2022

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d’Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.