Em Juiz de Fora, bolsonaristas 'duelam' com petistas após discurso

Após o discurso que abriu oficialmente a campanha de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, à reeleição em Juiz de Fora, ocorreu um pequeno "duelo" entre bolsonaristas e apoiadores de Lula (PT). Os petistas estavam em uma sacada no calçadão onde Bolsonaro fez pronunciamento, na tarde desta terça-feira (16/08).









Agentes da Polícia Militar ficaram próximos ao local para garantir que não houvesse algum embate físico entre os manifestantes. Pouco depois, os petistas foram para a área interna, enquanto os bolsonaristas se dispersaram.





Uma das sacadas do calçadão da Rua Halfeld, local onde Bolsonaro discursou nesta terça-feira em Juiz de Fora, tinha apoiadores de Lula (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Bolsonaro lançou oficialmente a campanha à reeleição nesta terça, em ato na cidade da Zona da Mata. O lançamento ocorreu no mesmo ponto onde ele foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018.

Eleições 2022

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.