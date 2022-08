Bolsonaro volta atrás e anuncia desfile de 7 de setembro apenas em Brasília

Presidente abriu oficialmente a campanha pela reeleição em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta terça-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)





Bolsonaro prometeu paradas no Rio de Janeiro e em São Paulo, ainda sem confirmação oficial na agenda. De acordo com ele, no Rio haverá apenas um ato cívico e uma motociata.





O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, recuou e decidiu que apenas Brasília receberá o desfile militar de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.