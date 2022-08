Reginaldo Lopes confirma visita de Lula ao interior de Minas

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) afirmou, durante evento que inaugura comitê eleitoral de Alexandre Kalil (PSD), que Lula (PT) deve visitar Ipatinga e Montes Claros no início de setembro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Durante o evento que marcou o início da campanha de Alexandre Kalil (PSD) ao governo de Minas Gerais, nesta terça-feira (16/8), em Belo Horizonte, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) afirmou que há previsão de agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no interior do estado.





Coordenador da campanha presidencial do petista em Minas Gerais, o deputado federal afirmou que Lula passará por Ipatinga, no Vale do Aço, e em Montes Claros, no Norte de Minas.



Kalil deve acompanhar o ex-presidente, para casar ainda mais a sua imagem com a imagem de Lula, já que, segundo a pesquisa do Genial/Quaest, divulgada na sexta-feira (12/08), a associação do nome de Kalil ao de Lula faz o ex-prefeito de Belo Horizonte passar Romeu Zema (Novo) nas intenções de voto.

Nesta quinta-feira (18/08), Lula visita Belo Horizonte e abre oficialmente sua campanha à Presidência da República ao lado de Kalil. O comício será na Praça Estação e contará, também, com a presença do pessedista Alexandre Silveira, senador que tenta a reeleição. Além disso, representantes de partidos aliados ao ex-presidente, como Psol, Avante, PCdoB, PV e PSB, estão garantidos no evento.

Pesquisa

Pesquisa Ipec divulgada na noite dessa segunda-feira (15/8) aponta vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais. O candidato do PT obteve 39% das intenções de voto, enquanto o atual presidente aparece com 26%.





A mesma pesquisa aponta vantagem de Romeu Zema à reeleição ao governo de Minas. O atual chefe do Executivo obteve 40% das intenções de voto, enquanto Kalil, seu principal adversário, tem 22%.