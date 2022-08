Pimentel convoca Zema a debate para 'curar obsessão doentia' por ele

Pimentel convida Zema para um debate (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Pimentel ' Candidato a Deputado Federal 1355 (@pimentel_minas)



O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), desafiou o atual chefe do Executivo estadual, Romeu Zema (Novo), para um debate nesta terça-feira (30/8). O convite foi feito em um vídeo publicado esta noite (30/8) no Instagram.





Pimentel vai processar Zema por calúnia e difamação Críticas na TV “Pode escolher a hora, canal e local. (...) O que não pode é você continuar repetindo essa enxurrada de calúnias. Pra curar essa obsessão doentia que você tem em relação a mim, ao meu governo e ao meu partido, nada melhor do que um debate. Já que você não quer debater com o candidato a governador, debate comigo”, provocou.

No post, o petista destacou ao menos três afirmações de Zema a seu respeito que considera "caluniosas". Uma delas foi feita esta tarde em Montes Claros, no Norte do estado, durante uma sabatina promovida pela TV Grande Minas, afiliada à Rede Globo.



Na ocasião, o novista criticou Pimental ao ser questionado sobre a construção do Hospital Regional de Montes Claros, cujas obras foram iniciadas em 2014 e ainda não foram concluídas. O mandatário comentou que várias obras foram iniciadas na gestão PT-Pimentel e ficaram inacabadas”.



Outra crítica a Pimentel foi feita quando a entrevista abordou o tema "políticas públicas voltadas ao combate da extrema pobreza". Zema aproveitou a deixa para dizer que retomou o repasse do Piso Mineiro de Assistência aos Municípios, “verba que, olha só, o PT-Pimentel cortou lá em 2017, 2018, e não pagou as cidades”.



O gestor também comparou os investimentos feitos em Educação no seu governo com os do governo do PT. “Em 2018, o PT-Pimentel investiu R$ 3 milhões na merenda escolar. Neste ano, nós estamos investindo R$ 320 milhões”, afirmou. Desafio

Pimentel rebateu as declarações. "O governador atual insiste em continuar mentindo e fazendo afirmações caluniosas sobre mim e meu governo. Ainda agora em Montes Claros com números absurdos, calúnias, se referiu à merenda escolar, obras inacabadas”, disse, em vídeo. “Justamente contra o governo que fez a principal obra que beneficiou Montes Claros, que foi a captação de água do Rio Pacuí”, acrescentou.

O petista também destacou que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) lhe concedeu um direito de resposta nas redes do governador. Em um post publicado em 7 de agosto, Zema sugeria ter acabado com 50 mil cargos que o petista manteve no Governo do Estado durante seu mandato.



“Ainda agora o Zema está respondendo na Justiça, já foi condenado, e vai ter que publicar um direito de resposta sobre uma mentira que falou anteriormente contra mim, contra o meu governo”, afirmou.

Pimentel, por fim, desafia: “Pois agora acho que chegou a hora, Zema, se você quer debater, vamos fazer, dialogar com a população de Minas Gerais. Eu levo os meus números, você leva os seus e vamos dialogar como eu sempre fiz com a população de Minas. Eu o estou desafiando!”.