Pimentel acusa Zema de 'obsessão' por ele': 'Procure apoio terapêutico'

Pimentel, ex-governador mineiro, tentará vaga de deputado federal neste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 9/5/22)

Internet é campo do duelo Zema x Pimentel

Descontrolado! É como as contas de Minas estavam até 2018,com PT e Pimentel. Sem arrogância e com responsabilidade,estamos arrumando a casa. Afinal,problemas de décadas não se resolvem em poucos anos. O trem de Minas já está de novo nos trilho e com gestão de verdade vai avançar! %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) June 7, 2022

O ex-governador mineiro(PT) disse, nesta terça-feira (7/6), que seu sucessor,(Novo), tem "obsessão" por ele. O petista recomendou "apoio terapêutico" ao rival. A declaração foi dada após Zema ir às redes sociais afirmar que, ao assumir o Palácio Tiradentes, encontrou situação de "descontrole" financeiro. Ontem, em entrevista exclusiva ao, o chefe do Executivo estadual já havia acusado Pimentel de "arruinar" as contas públicas."Zema governa só para essa meia dúzia de ricos e milionários que anda em volta dele. Zema, pare de choramingar. Procure apoio terapêutico por essa obsessão que tem comigo e vá governar Minas Gerais", rebateu Pimentel, em vídeo publicado nas redes sociais.Ontem, durante participação no podcast, transmitido ao vivo pelo YouTube do, o governador criticou o antecessor e o associou a Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato na eleição deste ano com o apoio do PT. "Ele (Kalil) com o Pimentel, do PT, que está no mesmo grupo dele, foi quem atrasou os salários. Semana passada, terminei de pagar uma das dívidas, de R$ 7 bilhões, do Pimentel e do PT, que é do grupo do Kalil, com as prefeituras", protestou, ao mencionar acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para regularizar repasses atrasados referentes à educação, ao ICMS e ao IPVA . "Os R$ 7 bilhões dariam para fazer algumas boas obras. Se não fiz, é por causa dele, do Pimentel e da turma que arruinou Minas", emendou.Ao responder Zema, Pimentel citou questões como a dificuldade nas relações com o governo federal após Dilma Rousseff (PT) ser afastada e substituída por Michel Temer (MDB), em 2016. "Mesmo tendo governado o estado no pior momento da República, com crise, recessão, golpe do impeachment e boicote às contas do estado, nunca me esqueci do compromisso que tinha com as pessoas que mais precisavam do governo".Além de citar Pimentel na conversa com jornalistas do EM, Zema também tem mencionado constantemente o petista em postagens na web. "Descontrolado! É como as contas de Minas estavam até 2018, com PT e Pimentel. Sem arrogância e com responsabilidade, estamos arrumando a casa. Afinal, problemas de décadas não se resolvem em poucos anos. O trem de Minas já está de novo nos trilhos e com gestão de verdade vai avançar", publicou.Ontem, ao comentar o pagamento das fatias finais do acordo com a AMM, o governador também fez alusão ao rival ao assegurar que Minas Gerais não irá "voltar para trás".Pimentel, no entanto, recorreu à dívida do estado com a União, próxima dos R$ 150 bilhões. "Zema continua brandindo números com a mesma irresponsabilidade que caracteriza seu governo. Ele vai deixar a dívida do estado R$ 38 bilhões maior do que ele recebeu".Pimentel esteve afastado da cena política após deixar o governo em 2019. Ele tem ressurgido pouco a pouco, após acumular vitórias judiciais . Para o pleito deste ano, o ex-governador e ex-prefeito de Belo Horizonte deve tentar vaga na Câmara dos Deputados . O político faz parte de um grupo convocado pelo presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva para ajudá-lo no Legislativo em eventual governo.