Zema anuncia pagamento de acordo de R$ 7 bi firmado em 2019

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema fala durante 37º Congresso Mineiro dos Municípios (foto: Marcos Vieira)

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou, nesta quinta-feira (2/6), que um acordo firmado no Tribunal de Justiça com as prefeituras de Minas Gerais, em abril de 2019, no valor de R$ 7 bilhões foi integralmente pago. Os últimos R$ 524 milhões foram quitados hoje. A fala foi proferida durante o 37º Congresso Mineiro dos Municípios, no Expominas, que contou com a participação do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) e do ex-ministro da Casa Civil Braga Netto (PL).