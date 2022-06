Kalil chama Zema de 'débil mental'; governador rebate: 'Ele é mais'

Kalil e Zema trocaram farpas durante congresso em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press e Gil Leonardi/Imprensa MG)

O governador Romeu Zema (Novo) e o pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) trocaram farpas durante o Congresso Mineiro dos Municípios nesta quinta-feira (2/6). Primeiro, Zema rebateu Kalil, que em entrevista na quarta-feira (1/6), ao "Flow Podcast", chamou o governador de "débil mental".





"Recebi uma empresa pequena e multipliquei. Ele (Kalil) sempre viveu na sombra do pai dele, depois na sombra do Atlético, que também melhorou depois da saída dele. E eu desafio ele a fazer um teste de QI. Talvez se eu seja (sic), ele é muito mais. Então, fica aqui o desafio", disse Zema em entrevista coletiva após falar aos prefeitos mineiros no congresso, realizado pela Associação Mineira dos Municípios (AMM).Kalil respondeu ao governador em seguida, quando começou seu discurso aos prefeitos.



"Quero pedir duas gentilezas públicas ao governador: que nunca mais cite o nome do meu pai, em nenhuma entrevista dele, e que nunca mais fale da minha vida privada em nenhuma entrevista. Porque, por enquanto, nós estamos falando em governo, em como governar. Eu vim aqui para debater como governar, como melhorar este estado, que está estagnado", afirmou.

O encontro de hoje foi marcado por debates acalorados. A fala de Zema chegou a ser interrompida por uma mulher que entrou no auditório com o objetivo de protestar.

O presidente da AMM, Julvan Lacerda, que hoje dará lugar ao sucessor Marcos Vinícius Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano, precisou intervir para acalmar os ânimos. "Aqui é lugar de debate, e não de manifestação", falou Zema, em meio ao entrevero.