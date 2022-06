Zema: 'Estarei com o novo presidente eleito, quem quer que seja'

Em entrevista, Zema negou o apoio do presidente Bolsonaro nas eleições de 2018 (foto: Reprodução/Alan Santos/PR) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), negou o rótulo de candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Zema declarou que só veio conhecer Bolsonaro depois de eleito.









Zema afirmou também que vai apoiar o candidato do partido NOVO à presidência, Luiz Felipe D'Avila."Não sou de mandar pedras nem de ficar bajulando. Eu já falei: 'Presidente, eu estarei apoiando o candidato do meu partido'", afirmou. "Ele já tem palanque [em Minas], o do senador Carlos Viana (PL). Não houve conversa com Bolsonaro sobre aliança", complementa.





Questionado sobre a gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia, Zema afirmou que, com muitos erros e acertos, o governo foi muito criticado, mas ressaltou que ainda assim hoje somos um dos países que tem maior parte da população imunizada.

Apesar de aliviar as críticas diante da pandemia, o governador criticou as promessas não cumpridas. "O governo não conseguiu levar adiante muitas das reformas que prometeu, enfrenta dificuldades. Nós aqui (em Minas), não somos diferentes. Queríamos ter feito muito".