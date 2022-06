Zema sobre Kalil: 'Um zero à esquerda que fala grosso e não resolve'

Governador Zema disparou críticas à gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil (foto: Leandro Couri/ Marcos Vieira/ EM/D.A Press) Em meio às disputas políticas pelo governo de Minas, o governador Romeu Zema (Novo) não poupou críticas ao seu principal rival ao cargo, o pré-candidato Alexandre Kalil (PSD ). Para Zema, o ex-prefeito de Belo Horizonte é um "zero à esquerda" que só gosta de falar grosso.









"É um candidato que está procurando alguém que o ilumine. Ele é muito bom como animador de torcida, gosta de falar grosso. Mas na hora do vamos ver, não resolve. Um zero à esquerda", disparou em entrevista ao jornal O Globo.





Para o governador, o ex-prefeito precisou se promover através da empresa do pai e do Atlético Mineiro."Meu adversário não tem luz própria. Ele precisou do pai dele para se promover e quebrou a empresa do pai. Depois, precisou do Atlético Mineiro. Ganhou um título, mas, depois que saiu, o time melhorou muito."



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais