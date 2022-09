'EM Entrevista' recebe Paulo Brant, que tenta se reeleger vice-governador

Brant deixou o Novo em março de 2020 e, em agosto de 2021, filiou-se ao PSDB (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A série de sabatinas docom os candidatos a vice-governador de Minas Gerais continua nesta quinta-feira (1/9). Às 13h30, o atual governador Paulo Brant (PSDB) vai ser recebido pelo “EM Entrevista”. A conversa será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube, com duração de 40 minutos.

Brant vai tentar se reeleger como vice-governador. Contudo, ele não vai disputar as eleições de outubro de 2022 ao lado de Romeu Zema (Novo), governador e nome à reeleição.

Desta vez, o tucano vai compor chapa ao lado de Marcus Pestana (PSDB). Brant deixou o Novo em março de 2020 e, em agosto de 2021, filiou-se ao PSDB. Apesar de afirmar ter boa relação com Zema, há pontos de discordância entre eles.

Em 11 de agosto deste ano, Zema exonerou 23 dos 26 servidores da vice-governança. Brant viu a ação como resposta à candidatura ao lado de Pestana.

“O governador tentou me atingir, mas não conseguiu. Atingiu, de um lado, a vida pessoal de 23 servidores, que nos últimos três anos e meio trabalharam com dignidade e competência, a serviço do governo, apartidariamente. De outro, atingiu, mais uma vez, as tradições, os ritos e os valores sublimes da política mineira, num gesto inédito e que nos envergonha”, afirmou na ocasião.

O "EM Entrevista" já recebeu os candidatos Professor Mateus (Novo) e Coronel Wanderley (Republicanos). Na sexta-feira (2), André Quintão (PT) participa da sabatina.