Câmara do Rio de Janeiro cassa mandato de ex-PM Gabriel Monteiro (PL)

Vereador Gabriel Monteiro (PL) teve sem mandato cassado pela Câmara do Rio de Janeiro (foto: Renan Olaz/CMRJ)

Eleições 2022

Acusações

O ex-policial militar Gabriel Monteiro (PL-RJ) teve seu mandato cassado na noite desta quinta-feira (18/8) pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O vereador enfrenta uma série de denúncias de estupro, assédio moral e sexual.A decisão atende ao pedido feito pelo Conselho de Ética. Com 48 votos favoráveis contra dois, sendo um deles do próprio denunciado - o outro foi do vereador Chagas Bola (União) -, ele se tornou o segundo político a ser cassado na história da cidade. O primeiro foi Dr. Jairinho também na atual magistratura. Na sessão, claques contra e a favor do vereador se manifestaram fortemente.Carlos Bolsonaro (PL) não participou da votação por estar de licença.Antes da votação, o vereador pediu "desculpas aos vereadores que se sentiram ofendidos" e afirmou que "não fez por mal". Em seguida ele se defendeu dizendo que a decisão, que viria a se confirmar logo mais, decretaria a morte "para minha honra e minha moral".Gabriel Monteiro é candidato a deputado federal pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. A decisão não anula que ele possa concorrer ao cargo.Algumas condutas de Monteiro feriram o código de ética da casa, segundo Chico Alencar, relator do processo no Conselho de Ética.Entre as ações estão filmagens e armazenamento de vídeos em que prática sexo com adolescentes; exposição vexatória de crianças, em vídeos manipulados; exposição vexatória, abuso e violência física contra pessoa em situação de rua; assédio sexual e moral contra assessores; perseguição a vereadores para retaliação e promoção pessoal; usar funcionários do gabinete para trabalhos provados; e quatro acusações de estupro.