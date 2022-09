Janones reconhece racismo em fala a Camargo: 'Espero pagar'

Janones e Camargo bateram boca nos bastidos dos presidenciáveis, no último domingo (28/8), na Band (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal e candidato à reeleição André Janones (Avante-MG) reconheceu que a sua fala contra Sérgio Camargo (PL-SP), ex-presidente da Fundação Palmares, poderia ter um viés racista e lamentou o ocorrido. Em uma confusão nos bastidores do debate dos presidenciáveis no último domingo (28/8), realizado pela Band, Janones chamou Camargo de "capitão do mato".









No programa Direto da Redação, da revista Carta Capital, Janones reconheceu que a fala poderia ter viés racista e disse que espera ser punido pela atitude.





"Eu realmente não entendi. Quando eu vi falar no racismo, mas porque eu chamei ele de capitão do mato, isso é racismo? Eu não sabia, fui me aprofundar, fui ler e descobri isso. Espero pagar pela minha ignorância porque ignorância não pode ser justificativa para a gente passar pano para nenhuma atitude que possa soar racista, ainda que não o seja, como de fato não foi. Foi um reflexo de uma ignorância minha", declarou.





Janones ainda disse que a parte positiva da ocasião foi fazer o ex-presidente admitir que existe racismo no país, fato que ele negava . "A causa da comunidade negra, a luta contra o racismo é algo muito grande. Eu aprendo todos os dias", disse Janones.





O parlamentar disse que em uma ação judicial ele não irá contestar. "Espero ser punido pelo meu erro e que isso ajude a fortalecer a luta contra o racismo estrutural, que infelizmente ocorre no nosso país. Peço desculpa pela minha ignorância, não pelo meu ato, mas pela ignorância", disse.

Nas redes sociais, Camargo disse que "ataques racistas da esquerda contra negros conservadores não podem continuar impunes". "Uma punição contra Janones terá efeito didático. Confio na Justiça", declarou.





Em outra publicação, Camargo postou uma foto em frente a uma delegacia.

Caso Janones: chegando na delegacia. pic.twitter.com/VpI1n8NNMD %u2014 Sérgio Camargo Federal 2204/SP (@CamargoDireita) August 31, 2022



