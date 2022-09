Bolsonaro cogita taxar lucro e dividendo de quem ganha mais de R$ 400 mil

Jair Bolsonaro (PL) diz que pode taxar quem ganha mais de R$ 400 mil por mês para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 (foto: Reprodução/YouTube)

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que, para bancar o benefício do Auxílio Brasil de R$ 600, cogita taxar lucros e dividendos para quem ganha acima de R$ 400 mil por mês.

A medida só será tomada caso ele não consiga manter o estado de emergência do Brasil, declarado em julho deste ano e que permitiu ao governo ampliar e criar auxílios até o fim deste ano sem desrespeitar a lei da responsabilidade financeira.Em sua live presidencial nesta quinta-feira (1/9), o presidente afirmou que quem ganha acima desse valor paga um tributo "bem pequeno" e ressaltou que o correto era que essa parcela da população fosse tributada em 27%, mas que o governo que cobrar 15%.Recentemente, após dizer que o auxílio atual se estenderia para o próximo ano, o governo foi criticado ao apresentar uma proposta de orçamento para 2023, que mostrava um valor médio de R$ 405 para os beneficiários. Bolsonaro afirmou que não colocou os R$ 600 no orçamento do ano que vem por não ter encontrado espaço fiscal e que, se mantivesse a proposta, não poderia propor nem a isenção do PIS/Cofins de combustíveis.