Deputado dispara tiro no diretório estadual do PSDB em São Paulo

O deputado entra na sala com um homem vestido de preto, retira a arma do casaco e dispara. (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Roque Barbiere, deputado estadual pelo Avante, efetuou disparos nessa quinta-feira (1/9) dentro do diretório estadual do PSDB em São Paulo, na Rua Estados Unidos, nos Jardins, área nobre da capital. No momento em que atirou, não havia ninguém na sala e não houve feridos. O tiro foi para cima e quebrou uma janela.

As imagens mostram que, antes de disparar, o deputado do Avante conversa com um homem, ainda desconhecido pela Polícia, na porta do local. Depois ambos entram na sala. O deputado retira a arma do casaco e sai logo em seguida. O tiro atingiu a foto de Marco Vinholi, líder do partido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Em nota, o PSDB informa que não sabe o motivo dos disparos. O Avante faz parte da coligação do governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição em São Paulo.

Como o deputado tem foro privilegiado, o caso será encaminhado para o Tribunal de Justiça.

*estagiária sob supervisão do subeditor Juliano Paiva