PSDB pede à Justiça o registro da chapa formada por Pestana e Paulo Brant

Marcus Pestana (foto) encabeça a chapa do PSDB na disputa pelo governo de Minas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Zema exonera servidores de Brant

O PSDB pediu, à Justiça Eleitoral, o registro da candidatura de Marcus Pestana ao governo mineiro. As informações a respeito da chapa tucana passaram a constar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (11/8). Paulo Brant, também filiado ao PSDB e vice-governador de Romeu Zema (Novo), forma dobradinha com Pestana e será candidato à reeleição.A coligação em torno de Pestana foi batizada "O futuro em nossas mãos". Além do PSDB, a coalizão tem o apoio do PDT. O Cidadania, que forma uma federação partidária com os tucanos, compõe formalmente o grupo, mas descontente com os rumos tomados, optou por endossar informalmente a reeleição de Zema À Justiça Eleitoral, Pestana informou ter R$ 1,48 milhão em bens; Brant, por sua vez, prestou contas referentes a R$ 1,09 milhão. A chapa tucana foi a quarta a enviar suas informações ao TSE. Antes, já estavam no sistema de divulgação eleitoral as candidaturas de Alexandre Kalil (PSD), Lorene Figueiredo (Psol) e Renata Regina (PCB).Três dias após Brant ser oficializado candidato a vice na chapa de Pestana, Zema exonerou mais de 20 servidores que davam expediente na vice-governadoria . A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Brant reagiu ao ato, que classificou como "mesquinho e truculento" "O governador tentou me atingir, mas não conseguiu. Atingiu, de um lado, a vida pessoal de 23 servidores, que nos últimos três anos e meio trabalharam com dignidade e competência, a serviço do governo, apartidariamente. De outro, atingiu, mais uma vez, as tradições, os ritos e os valores sublimes da política mineira, num gesto inédito e que nos envergonha", protestou.