Sete de Setembro: Carlos Viana convoca manifestação na Praça da Liberdade

O principal ato no Sete de Setembro vai ocorrer em Brasília , com a participação do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) . Viana é, oficialmente, o nome bolsonarista na disputa ao Governo de Minas em 2022. Além de Carlos Viana, outros políticos alinhados com Bolsonaro devem participar deste ato em BH.