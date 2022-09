Kalil sobre Zema: 'Só fala do PT do Pimentel'

Kalil durante entrevista à Rádio CBN na manhã desta segunda-feira (foto: Reprodução/YouTube CBN) O candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) afirmou nesta segunda-feira (05/09) que o governador Romeu Zema (Novo), "só fala do PT do (Fernando) Pimentel", que governou o estado de 2015 a 2018. O ex-prefeito de BH disse que o atual governante, adversário no pleito deste ano, "esquece que existiu o PT do presidente Lula".









"O meu PT é do presidente Lula. Quem me chamou para fazer parte dessa coligação foi o presidente Lula, o ex-governador não participou de nenhuma reunião", também afirmou, posteriormente, em referência ao petista. Lula (PT), presidente do Brasil entre 2003 e 2010, concorre à Presidência da República.





Kalil fez referência a críticas recorrentes de Zema e da equipe do governador em relação a Pimentel, antecessor e atualmente candidato a deputado federal. O candidato do PSD pediu críticas diretas a ele, sem citação ao ex-governador.





"O Alexandre Kalil que tem o que mostrar. Eu não posso ser criticado por um governo que eu não pus ninguém, que eu não participei, que eu não nomeei, que eu não elegi, e nem votei. Quero ser criticado da minha gestão. Esse engodo de marqueteiro é que coloca isso", disse.





"Inclusive quem entrar no Instagram do governador, está o ex-governador na página, é só procurar porque ele tentou tirar, com direito de resposta . Porque se você acha que um governo não foi bom ou foi bom, isso é uma coisa, agora caluniar não pode. E ele já está respondendo na rede social dele por calúnia. Então, quero dizer, é jogada de marketing", completou.

Eleições 2022

Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.

Para o governo de Minas, Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.