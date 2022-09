Pestana diz que desempenho de Zema e Kalil é 'calçado em mentiras'

Pestana (ao centro) esteve com Ciro (dir.) e outros políticos pedetistas, como o deputado Mário Heringer (esq.) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 3/9/22)

Candidato do PSDB ao governo mineiro, o ex-deputado federal Marcus Pestana disse, neste sábado (3/9), que o desempenho de Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) na corrida eleitoral é "calçado em mentiras". Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde cumpriu agenda ao lado do presidenciável Ciro Gomes (PDT), o tucano afirmou que o postulante à reeleição "não é nada de Novo" e chamou de "galinho de briga" o ex-prefeito de Belo Horizonte."Os pilares do desempenho dos meus dois principais adversários são calçados em mentiras. Zema não é um mineirinho, 'simplezinho', identificado com o povo. Pelo contrário: é um milionário, o mais rico desta campanha (estadual). Essa coisa de 'marquetagem', demagogia, ele exagera", criticou.Segundo Pestana, Kalil tem estilo distinto ao visto em Zema. "Kalil, sabemos, tem atitude mais positiva que a pasmaceira, a falta de liderança e a falta de garra do Zema. Kalil cai no extremo oposto: o excesso. Ele tem uma personalidade que o leva a ser identificado pela população como um 'galinho de briga', uma pessoa instável, que não une."Ontem, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo, mostrou que a chapa liderada pelo PSDB tem 1,1% das intenções de voto na disputa pelo governo estadual. Primeiros colocados, Zema e Kalil somam, respectivamente, 47,8% e 30,9% "Zema não é nada de Novo. Ele fala que vem em nome de uma nova política, mas tudo o que ele faz se acopla à velha política", protestou Pestana, mencionando a ampla coligação feita pelo Novo para a eleição deste ano. O partido rompeu com a tradição de lançar candidaturas isoladas e, neste ano, se aliou a nove partidos do centro à direita, como MDB, PP e Solidariedade.O candidato a vice na chapa de Pestana é Paulo Brant, que é o atual vice-governador de Zema. Na quinta-feira (1°), ao podcast "EM Entrevista", Brant criticou a postura do governador a respeito das contas públicas e afirmou que "não é correto dizer que o trem está nos trilhos" A tese dele foi corroborada por Pestana. "O governador só paga as contas em dia. Não é por nenhum ajuste feito a partir de uma boa gestão. Ele melhorou um pouquinho a gestão de caixa em relação a (Fernando) Pimentel, mas vão ser 48 parcelas da dívida (com a União), que vão dar quase R$ 50 bilhões de herança maldita para o futuro governo", criticou.Embora setores do PSDB critiquem Zema, a opção por uma candidatura própria gerou estresse. Isso porque os tucanos formam uma federação partidária com o Cidadania, que desejava compor a coalizão de Zema. No modelo, as legendas que se unem devem agir como uma agremiação única.Minoritário, o Cidadania teve de aceitar a chapa liderada por Pestana e entregar à candidatura o tempo de rádio e TV. Informalmente, porém, lideranças da sigla apoiam a reeleição do político do Novo "A população só está entrando no jogo agora. Ela não está preocupada com a eleição. Agora, com a TV, o rádio e a intensificação da (campanha na) internet, estamos envolvendo a população. O estado geral é de desalento e desesperança. As pessoas não estão com disposição para se dedicar e refletir. Temos que, cada vez mais, trazer a população. Aí, sim, a comparação (entre as candidaturas) vai ocorrer", conjecturou.O PSDB de Pestana conta com o apoio do PDT, que lançou Bruno Miranda como candidato ao Senado. Vereador de Belo Horizonte, ele entrou na disputa a fim de dar palanque a Ciro em Minas Gerais. Miranda acompanhou Ciro e Pestana na caminhada em Contagem e, apesar de ter entrado no páreo depois de outros postulantes, como Cleitinho Azevedo (PSC) e Alexandre Silveira (PSD), que fizeram pré-campanhas, confia na vitória."Começamos muito bem. Estamos crescendo - e vamos crescer mais ainda. Agora é andar e trabalhar, porque, dentro de casa, a gente não ganha eleição", projetou.Na última pesquisa do Instituto F5 sobre o Senado, Miranda aparece com 1,9% das intenções de voto. Por causa da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, Cleitinho e Silveira estão tecnicamente empatados na liderança - eles têm 15,9% e 15,2%, respectivamente A sondagem do Instituto F5 citada neste texto está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-03242/2022 e BR-01335/2022.