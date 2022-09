Pesquisa F5: Lula tem 44,7% em Minas; Bolsonaro soma 34,5%

Lula e Jair Bolsonaro durante comícios em Belo Horizonte, em 19 e 24 de agosto (foto: Marcos Vieira e Túlio Santos/EM/DA Press) O presidenciável petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a etapa mineira da corrida em direção ao Palácio do Planalto. Segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (2/9), o ex-presidente tem 44,7% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece em segundo lugar, com 34,5%.





(Veja, no gráfico inserido neste texto, a oscilação dos percentuais de todos os candidatos). A margem de erro dos índices coletados é de 2,5 pontos percentuais. Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou positivamente, porque aparecia com 43,4%. Bolsonaro , que estava com 33,9%, fez o mesmo caminho.





Na sondagem publicada nesta sexta-feira, Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 4,1%. O trabalhista está tecnicamente empatado com Simone Tebet (MDB), que tem 2,5% da preferência do eleitorado mineiro. Ciro e Tebet estão tecnicamente empatados, também, com a senadora Soraya Thronicke, do União Brasil, que soma 1,7%.









Vera Lúcia (PSTU) e Sofia Manzano (PCB) têm 0,1%, O percentual é o mesmo de Roberto Jefferson (PTB), que ontem teve a participação no pleito indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A legenda de Jefferson escolheu o vice da chapa, o padre Kelmon Luis Souza, para substituí-lo.





José Maria Eymael (DC) e Leonardo Péricles (Unidade Popular) não pontuaram.





Os números se referem ao cenário estimulado, em que o eleitorado escolhe um dos candidatos listados pelos pesquisadores. Nesse recorte, foram registradas 5,7% de indecisões e 4,8% de possíveis votos brancos/nulos. A abstenção ficou em 0,4%.





Para Domilson Coelho, diretor-executivo do Instituto F5 , mesmo com o início da propaganda eleitoral na televisão, do primeiro debate entre os candidatos e das sabatinas feitas pelo Jornal Nacional, o quadro da eleição nacional não mudou muito em Minas. Apesar disso, ele crê na possibilidade de um confronto direto entre Lula e Bolsonaro para decidir o páreo.





"A chance (de vitória de Lula no primeiro turno) é menor, mas ainda existe", diz.





Indecisos superam Bolsonaro na pesquisa espontânea





Em outro cenário da pesquisa do Instituto F5, os entrevistados puderam mencionar livremente o candidato que desejam escolher. Nos números espontâneos, a liderança é de Lula, mencionado por 32,1% dos participantes. Bolsonaro é o vice-líder, com 24,5%.





Apesar do percentual obtido e de ser o segundo colocado entre os candidatos, Bolsonaro é superado pelo índice de indecisos, correspondente a 26,4% do total.





Todos os outros candidatos estão tecnicamente empatados na pesquisa espontânea. Ciro Gomes tem 1,8%, mas é seguido de perto por Tebet (1,5%) e d'Avila (0,9%). Soraya e Vera aparecem com 0,1%.





Marçal, Manzano, Eymael, Péricles e Jefferson não pontuaram. Potenciais votos nulos ou em branco são 8,5%, mais 4,1% de pessoas que não responderam.





Lula vence Bolsonaro no segundo turno





Se houver segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a tendência, segundo o Instituto F5, é que haja vitória do petista. No confronto direto, o ex-presidente tem 49,6% das intenções de voto, ante 40,1% do aspirante à reeleição.





Nesse eventual segundo turno, foram identificados 6,7% de indecisões e 3,1% de brancos/nulos. O índice de abstenção ficou em 0,5%.





Lula ampliou timidamente a vantagem direta sobre Bolsonaro e cresceu 0,6 pontos dentro da margem de erro, pois em 20 de agosto detinha 49,1%. O candidato do PL, por sua vez, cresceu 2,3 pontos: estava com 37,8%.





Entenda a pesquisa





Para colher os resultados, os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre os dias 29 de agosto e 1° de setembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%.





A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-03242/2022 e BR-01335/2022. O primeiro turno do pleito rumo ao Palácio Tiradentes ocorre em 2 de outubro. O segundo turno, caso necessário, está agendado para o dia 30 do mesmo mês.