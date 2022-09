Pesquisa F5: Zema tem 47,8% e Kalil tem 30,9%

Zema (esq.) e Kalil (dir.) são os primeiros colocados na disputa pelo governo de Minas Gerais (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Indecisos 'lideram' cenário estimulado

Entenda a pesquisa

O governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados. No levantamento, divulgado com exclusividade pelonesta sexta-feira (2/9), ele soma 47,8% das intenções de voto. O segundo colocado é Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte, que tem 30,9%.A terceira colocação é ocupada pelo senador Carlos Viana, candidato do PL ao Palácio Tiradentes. O parlamentar tem 6,1%.Por causa da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, todos os outros candidatos estão tecnicamente empatados. O pelotão é aberto pelo ex-deputado federal Marcus Pestana (PSDB), com 1,1%. A doula Renata Regina, do PCB, tem 0,9%. Com 0,5%, está a professora Vanessa Portugal (PSTU).A também docente Lorene Figueiredo (Psol), soma 0,3%, ante 0,2% de Cabo Tristão (PMB), que é policial militar. A ativista Indira Xavier (Unidade Popular) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram.Os números dizem respeito ao cenário estimulado, em que os eleitores opinam a partir de uma lista de candidatos. Nesse recorte, há 6,8% de indecisos e 4,1% de brancos/nulos. A abstenção foi de 1,3%.Segundo Domilson Coelho, diretor-executivo do Instituto F5, a distância de 16,9 pontos entre Zema e Kalil denota a predominância do governador na disputa."É uma liderança clara do Zema. Viana, até agora, não cresceu o que precisava. Kalil teve uma melhora, mas o governador tem chances de ser reeleito já no primeiro turno", diz.Considerando a margem de erro, Zema, Kalil e Viana oscilaram positivamente em relação ao levantamento anterior, publicado em 19 de agosto. À época, o governador tinha 46,4% , ante 29,1% do pessedista e 5,7% do senador do PL.Quando analisada sob outra perspectiva, a pesquisa mostra que ainda há muitos indecisos. Isso porque, no recorte espontâneo da pesquisa desta sexta, em que os entrevistados podem mencionar livremente o candidato preferido, 45,7% afirmaram não saber em quem votar.Apesar disso, o mais citado foi Zema, com 23,9% das lembranças. Kalil, por sua vez, recebeu 14,4%. Ele é seguido por Viana (3%), Pestana (0,5%), Renata Regina (0,4%), Vanessa Portugal (0,4%) e Tristão (0,1%).Lorene Figueiredo, Indira Xavier e Lourdes Francisco não foram mencionadas. Ainda na cena espontânea, foram registrados 8,8% de hipotéticos votos nulos/brancos e 2,8% de abstenções.Os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre os dias 29 de agosto e 1° de setembro. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95%.A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-03242/2022 e BR-01335/2022. O primeiro turno do pleito rumo ao Palácio Tiradentes ocorre em 2 de outubro. O segundo turno, caso necessário, está agendado para o dia 30 do mesmo mês.