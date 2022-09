Lula deve voltar a Minas Gerais para campanha, diz André Quintão

André Quintão durante participação no 'EM Entrevista', no Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornará a Minas Gerais para campanha eleitoral, segundo o deputado estadual André Quintão (PT), candidato a vice-governador nas eleições de outubro de 2022. O candidato petista à Presidência da República esteve pela última vez em solo mineiro em 18 de agosto, em Belo Horizonte, durante comício ao lado de Kalil (PSD), candidato ao Governo de Minas.

“Acredito que sim, com certeza. Minas Gerais é um estado politicamente importante, segundo maior colégio eleitoral, o Lula está muito empenhado na nossa vitória aqui em Minas. Porque nosso projeto, na verdade, é um projeto de reconstrução, recuperação econômica, social, cultural, ambiental do país, e Minas Gerais vai contribuir muito. Minas não pode perder a oportunidade de ter um presidente da República e um governador caminhando juntos para cuidar das pessoas mais pobres”, afirmou Quintão, em entrevista ao Estado de Minas

Apesar da certeza da visita, ainda não há data para o ato ou a cidade em que o comício aconteceria. “Não, a data não (tem) porque o presidente também tem as demandas de outros estados, analisa as pesquisas. Tem também toda uma logística de segurança”, disse o candidato a vice-governador na chapa com Kalil.

Eleições 2022

Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.

Já ao Senado, Marcelo Aro (PP), Cleitinho (PSC), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são outros nomes na disputa por Minas.





Completa a equipe de Lula em Minas Gerais o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), candidato à reeleição. No evento de agosto em BH Geraldo Alckmin (PSB) - vice-presidente na chapa encabeçada pelo petista - também discursaram.

O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.