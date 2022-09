Atrás de Zema, Kalil crê em virada: 'Dá tempo de desmentir mentiras'

Conforme pesquisa do Instituto Ipec (ex-Ibope), o governador Romeu Zema (Novo) tem 44% das intenções de voto, e Alexandre Kalil (PSD) registra 24% (foto: Leandro Couri/EM D.A.Press) Apesar de a última pesquisa do Instituto Ipec (ex-Ibope) para a disputa pelo governo de Minas apontar o governador Romeu Zema (Novo) com 44% das intenções de voto, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) – que registra 24% no levantamento – acredita que no período de um mês é possível virar o jogo.





Kalil também afirmou em Juiz de Fora que o governador sabe o nome das escolas que ajudou “porque foram apenas duas ou três”. No entanto, conforme Kalil, o local foi inaugurado com recursos da Prefeitura de Belo Horizonte, quando Zema ainda não era governador. Por isso, a equipe o ex-prefeito da capital mineira acionou a Justiça Eleitoral com um pedido de resposta pelo uso indevido da imagem da unidade hospitalar.Kalil também afirmou em Juiz de Fora que o governador sabe o nome das escolas que ajudou “porque foram apenas duas ou três”.

“Eu não posso decorar. Eu reformei 240 escolas, abri um centro de saúde a cada dois meses, então não sei nem o nome dos centros de saúde, eu não posso decorar o nome de 300 mil famílias de Belo Horizonte que foram ajudadas com cesta básica na época da pandemia. Então decorar o nome quando se reforma uma escola ou duas é fácil, mas quando você reforma 240 não é, quando se ajuda 300 mil famílias não é”, destacou Kalil.

Leia também: Kalil ataca Zema e diz que Lula é o maior líder do país: 'Um homem de bem' Manifestantes iniciaram a concentração em Juiz de Fora, nesta quinta-feira, por volta de meio-dia, na esquina entre as ruas Halfed e Batista de Oliveira, no Centro. Após a chegada de Kalil e do candidato ao Senado Alexandre Silveira (PSD), às 12h30, o grupo caminhou pelo Calçadão, atravessou a Avenida Barão do Rio Branco e seguiu em direção à rua Santo Antônio, onde a caminhada foi encerrada às 13h.

O ex-prefeito de Belo Horizonte chegou à Manchester Mineira nesta manhã. Durante o ato, cumprimentou apoiadores e foi acompanhado pela prefeita Margarida Salomão (PT).

