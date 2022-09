Kalil ataca Zema e diz que Lula é o maior líder do país: 'Um homem de bem'

Alexandre Kalil (PSD) caminhou com apoiadores em Juiz de Fora na tarde desta quinta-feira (1/9) (foto: Leandro Couri/EM D.A.Press) Em ato de campanha, durante passagem por Juiz de Fora, nesta quinta-feira (1º/9), o postulante ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), acirrou o tom do discurso contra o governador Romeu Zema (Novo), que tem criticado de forma recorrente o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ele [Romeu Zema] está destratando um homem de bem. O Lula é um líder que tem que ser respeitado. Se o governador quiser me agredir, não tem problema, mas respeite o presidente Lula. Tem que respeitar o maior líder deste país. Venha me enfrentar governador!”, declarou Kalil, destacando, ainda, que “quem está do lado” de Zema “está contra o presidente Lula”.





Na ocasião, Kalil também respondeu à provocação do governador mineiro de que “tem alguém gritando e não fazendo nada”. “Foi no grito que nós abrimos o hospital de 480 leitos em Belo Horizonte”, iniciou, O reforço da imagem de grande estadista dado ao ex-presidente vem ganhando coro em outros atos de campanha de Kalil. Em 18 de agosto, ele declarou, durante o comício de Lula na Praça da Estação, em BH, que o presidenciável é o maior líder social do Brasil Na ocasião, Kalil também respondeu à provocação do governador mineiro de que “tem alguém gritando e não fazendo nada”. “Foi no grito que nós abrimos o hospital de 480 leitos em Belo Horizonte”, iniciou, elencando em seguida outros feitos de sua administração à frente do Executivo municipal

Naquele dia, Romeu Zema também estendeu a crítica ao presidenciável petista, afirmando nas redes sociais que Lula “é um atraso na vida do trabalhador de verdade” , fazendo referência ao congestionamento no trânsito em decorrência do comício na capital mineira.

Caminhada com apoiadores





Manifestantes iniciaram a concentração em Juiz de Fora, nesta quinta-feira, por volta de meio-dia, na esquina entre as ruas Halfed e Batista de Oliveira, no Centro. Após a chegada de Kalil e Alexandre Silveira (PSD), às 12h30, o grupo caminhou pelo Calçadão, atravessou a Avenida Barão do Rio Branco e seguiu em direção à rua Santo Antônio, onde a caminhada foi encerrada às 13h.

O ex-prefeito de Belo Horizonte chegou à Manchester Mineira nesta manhã. Durante o ato, cumprimentou apoiadores e caminhou ao lado da prefeita Margarida Salomão (PT).

Pesquisa: Zema tem 44%; Kalil tem 24%

última pesquisa do Instituto Ipec (ex-Ibope) para a disputa pelo governo de Minas Gerais, na terça-feira (30/8), apontou o governador Romeu Zema (Novo) com 44% das intenções de voto. Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) aparece em segundo lugar, com 24%.

Na sequência, aparecem o senador Carlos Viana (PL), com 3%; Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Marcus Pestana (PSDB), Cabo Tristão (PMB) e Lorene Figueiredo (PSOL) ficaram com 1%, cada. Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não ponturam.

A pesquisa Ipec ouviu 1.504 pessoas em 83 municípios entre 27 e 29 de agosto de 2022. Além de Minas Gerais, foram divulgados resultados no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09592/2022.