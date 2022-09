'EM Entrevista': vice de Kalil, André Quintão, participa nesta sexta-feira

André Quintão é vice de Kalil para disputa do governo de Minas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Sabatina com o candidato a vice vaidurar 40 minutos e será transmitida ao vivo no site em.com.br e no canal do Portal Uai no YouTube.

André Quintão estava no seu quinto mandato consecutivo na Assembleia de Minas Gerais (ALMG), onde ingressou em 2003. Foi líder do Bloco Minas Melhor. Em legislaturas anteriores, foi presidente e membro da Comissão de Participação Popular, que ajudou a implantar. É autor da lei que instituiu a Política Estadual de Juventude e da lei que regulamenta o Sistema Único da Assistência Social (Suas) em Minas.





Agora, ele divide palanque com o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil, que divide chapa com o candidato à reeleição no Senado, Alexandre Silveira (PSD) e o candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O “EM Entrevista” já recebeu Professor Mateus (Novo), Coronel Wanderley (Republicanos), Jordano Metalúrgico (PSTU) e Paulo Brant (PSDB).





A série de sabatinas docom os candidatos a vice-governador termina hoje, sexta-feira (2/9), com a entrevista de André Quintão (PT), da chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD). A entrevista vai ao ar às 11h30.