Lula em BH: 'Kalil foi um grande prefeito', diz Alckmin

Vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB) elogiou o candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) durante comício na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (18/8).

Para Alckmin, a presença de Kalil no ato que marca o lançamento da candidatura petista é de extrema importância. “Kalil foi o melhor prefeito de Belo Horizonte, é o homem do hospital, que lutou contra a COVID. Diferentemente de Bolsonaro, que foi contra as vacinas”, afirmou.