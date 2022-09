Em Contagem, Ciro chama Lula e Bolsonaro de 'coisa ruim' e 'coisa pior'

Ciro (foto) passou por contagem e apontou 'obsessão' do sistema por pesquisas de intenção de voto (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 3/9/22)

'Brasil precisa de Minas'

O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, disse, neste sábado (3/9), que a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), retratada pelas pesquisas de intenção de voto a respeito da eleição nacional, é, na verdade, uma disputa entre o "coisa ruim" e o "coisa pior". Durante visita a Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ele afirmou querer "libertar o Brasil" para que o país possa "olhar para o futuro"."Pesquisa é retrato e a vida é filme. Vocês jornalistas, corretamente, para bem servir a opinião pública, procuram antecipar o que está acontecendo. Sabendo disso, o 'sistemão' paga obsessivamente pesquisas para tentar confinar a disputa para escolher entre o 'coisa ruim' e o 'coisa pior'. De maneira que o inferno sempre ganha", pontuou, em entrevista nas imediações da Feirinha do Eldorado, onde conversou com expositores.Ciro tem aparecido em terceiro lugar nas sondagens eleitorais. O mais recente levantamento do Datafolha, publicado na quinta-feira (1°) atribuiu 9% das intenções de voto ao pedetista . Líder, Lula soma 45%, ante 32% de Bolsonaro, o segundo colocado. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número BR-00433/2022."O povo brasileiro, numa proporção de quase 70% em Minas, votou em Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a crise econômica produzida por Lula e pelo PT. Agora, decepcionados com Bolsonaro, o sistema está chamando o povo para votar de volta no PT e em Lula", criticou.Antes de passar por Contagem, Ciro esteve em Serra (ES). Mais tarde, irá ao Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Amanhã, ele segue para Alfenas, no Sul, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro."Estou trabalhando obsessivamente, sem repouso, para ajudar o povo brasileiro a achar um caminho que nos livre dessa bola de chumbo", falou.Ciro tem feito recorrentes visitas a Minas Gerais. No mês passado, ele esteve em Belo Horizonte para um evento empresarial e, em julho, passou pela cidade para a convenção estadual do PDT . Houve tempo, também, para uma solenidade na Câmara Municipal belo-horizontina . Ele já havia estado na capital em fevereiro, antes da aliança entre Alexandre Kalil (PSD) e Lula. Uberlândia também esteve no roteiro.Segundo o presidenciável, o país "precisa de Minas". Por isso, as constantes agendas no estado."Estou repetindo aquilo que é a minha história de vida: amo o Brasil profundamente e sei o quanto o Brasil precisa de Minas em seus momentos mais críticos. Estamos comemorando os 200 anos da Independência e, não fossem os Inconfidentes mineiros, talvez ainda hoje fôssemos uma nação dependente", pontuou, mencionando também Juscelino Kubitschek, Itamar Franco e Tancredo Neves.Em Minas, segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelohoje, Ciro tem 4,1% das intenções de voto. Lula, o líder, soma 44,7%, contra 34,5% de Bolsonaro . O levantamento está registrado sob os números MG-03242/2022 e BR-01335/2022.