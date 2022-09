Ministro prevê que Bolsonaro subirá mais 5% após passar Lula nas pesquisas

Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira em evento no Palácio do Planalto (foto: Evaristo Sá/AFP) A campanha de Jair Bolsonaro (PL) estima que 5% do eleitorado automaticamente migrará para o presidente se as pesquisas começarem a mostrar que ele está na liderança da corrida eleitoral.









Crítico das pesquisas de intenções de votos, o ministro afirma que em breve os institutos terão de "corrigir" suas projeções para refletir a alta de Bolsonaro em razão da melhora do cenário econômico.





"Não tem uma previsão do cenário econômico que a gente não esteja superando com folga, seja com relação ao desemprego, PIB, preço dos combustíveis ou inflação", afirma.