Janones sobre atos pró-Bolsonaro: 'Vou à Esplanada oferecer capim ao gado'

André Janones, deputado federal (foto: Reprodução/Agência Câmara)

O deputado federal e candidato à reeleição André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (5/9), para debochar dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que vão participar de atos em apoio ao Chefe do Executivo, no dia 7 de setembro. Nas redes sociais, Janones disse que irá à Esplanada dos Ministérios "oferecer capim" aos eleitores do presidente.