7 de Setembro em BH: desfile, ato pró-Bolsonaro e Grito dos Excluídos

Pró-Bolsonaro

Esta quarta-feira, 7 de setembro, marca os 200 anos da Independência do Brasil. Para celebrar a data, uma série de eventos vem sendo organizada por diferentes grupos em todo o país, inclusive em Belo Horizonte.Na capital mineira, o desfile das forças de segurança pública do Estado, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), está marcado para ocorrer a partir das 9h na avenida Afonso Pena, na Região Central. O governador Romeu Zema (Novo) confirmou presença no ato cívico.Em Brasília e no Rio de Janeiro também estão marcados desfiles cívico-militar e manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem convocando seus militantes para participar dos atos.Oito empresários, alvos de busca e apreensão determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suspeita de financiarem atos contra a democracia, devem acompanhar o presidente nos eventos da capital federal ou na capital fluminense.

Movimentos de direita, ligados a Bolsonaro, confirmaram a realização de atividades em prol da campanha do presidente na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, às 10h. Senador e candidato ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana (PL) está confirmado no evento, assim como outros políticos da base governista.



Manifestações do mesmo gênero devem ocorrer em cidades do interior mineiro, como Muriaé, Santa Luzia, Lagoa Santa e Sarzedo; todas devem ser iniciadas no mesmo horário.

Grito dos Excluídos

"Brasil:200 anos de (in)dependência para quem?" será o tema da 28ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, marcada para as 9h na Praça Vaz de Melo, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte.



Os manifestantes vão fazer uma caminhada do ponto marcado até a rua Pedro Lessa e vão encerrar na Ocupação Pátria Livre, que fica dentro da Pedreira Prado Lopes, uma das mais antigas favelas da cidade.