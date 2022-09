Janones sobre ato pró-Bolsonaro em Brasília: 'Meia dúzia de gado pingado'

Ato do 7 de setembro em Brasília (foto: Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal e candidato à reeleição André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (7/9), Dia da Independência do Brasil e bicentenário, para debochar dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.





Meia dúzia de gato pingado! Ou melhor: GADO pingado kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/T9rj5qxuCr %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) September 7, 2022

Em outra publicação, Janones disse que a expectativa para o 7 de setembro era de empoderamento por parte do presidente, mas a realidade são "caminhões proibidos de entrar na esplanada por ordem do Governador do DF" e "Bolsonaro chorando no banho".