Bolsonaro quebra protocolo e cumprimenta o público antes de desfile

(foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro chegou à Esplanada para participar do desfile do Bicentenário da Independência, nesta quarta-feira (7/9), por volta das 8h30. De Rolls Royce, Bolsonaro saudou os presentes ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Na metade da pista cercada pelas arquibancadas, o chefe do Executivo quebrou o protocolo de segurança, desceu do carro e, a pé, saudou os apoiadores presentes na Esplanada dos Ministérios.











Em retribuição, os presentes entoavam gritos de "mito" para retribuir as saudações do presidente. Os manifestantes também entoaram ataques ao ex-presidente Lula, líder das pesquisas e principal rival de Jair Bolsonaro . Bolsonaro chegou a abraçar uma apoiadora presente.









Após a presença de Bolsonaro, está previsto o desfile de blindados, tratores agrícolas e também a apresentação de membros das Forças Armadas.





Aviões da Esquadrilha da Fumaça também sobrevoavam a área para fazer às honras ao presidente da República. Um grupo de quatro paraquedistas desceu em uma área destinada para o poso no gramado da Esplanada dos Ministérios.