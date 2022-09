Ato pró-Bolsonaro em BH tem ataques ao STF

Faixas na Praça da Liberdade (foto: Bernardo Estillac/EM/D.A Press)



Ver galeria . 20 Fotos Cartazes na Praça da Liberdade protestam contra ministros do STF neste 7 de Setembro (foto: Estado de Minas )

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) já se concentram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste 7 de setembro. No ato, além de bandeiras do Brasil, manifestantes estenderam faixas contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o Senado e pedindo o voto impresso.









O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) também é alvo de ataques. Faixas chamam o senador de "símbolo da mentira política" e pedem "devolução do voto" no político mineiro.





A menos de um mês par as eleições, as manifestações a favor do voto "impresso e auditável" também marcam presença no ato.









Dois trios elétricos com caixas de som tocam música em pontos distintos da praça, um próximo do Palácio da Liberdade e outro do Centro Cultural Banco do Brasil.



Os candidatos a deputado federal Bruno Engler e Nikolas Ferreira e a governador, Carlos Viana, todos do PL, são aguardados na manifestação às 10h.