Ciro: 'Esperança de que encontraremos, juntos, novo caminho'

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) comemorou o 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, pedindo a benção de Deus para que o país não tenha roubadas a paz e a liberdade.

Ciro Gomes ainda destacou a esperança de que o país encontre um novo caminho.

“Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém seja capaz de roubar a nossa paz e a nossa liberdade - neste dia ou em qualquer momento da nossa história. Vamos em frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho.”

As comemorações do 7 de setembro são marcadas por manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em capitais como Belo Horizonte , Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. O próprio Bolsonaro convocou as manifestações quando oficializou sua candidatura à reeleição, em julho.