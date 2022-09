Eleições 2022: general diz que Exército é isento e defende 'legalidade'

General Valença, comandante da 4ª Região do Exército, durante entrevista após desfile de 7 de Setembro em BH (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press)

Eleições 2022

Comandante da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro (EB), o general Paulo Valença comentou nesta quarta-feira (07/09) sobre as eleições de outubro de 2022. O comandante, que acompanhou ao desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Belo Horizonte, falou que a instituição é "isenta" e que visa à "estabilidade"."O Exército Brasileiro é uma instituição nacional, permanente, isenta politicamente e tem uma missão constitucional bastante definida. Os valores que nós mais cultuamos são a legalidade, a legitimidade e a estabilidade para o bem-estar do povo brasileiro e da nação", disse, após o desfile em BH "Nós esperamos a continuidade da vida do Brasil, como tem acontecido", também afirmou, a respeito de um possível momento de "paz" após o pleito.As Forças Armadas participam dos pleitos no Brasil desde 1965, com previsão na legislação. Este ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, oficializou em 12 de agosto, via decreto, o emprego das forças no pleito.O papel das Forças Armadas, segundo o decreto, é auxiliar na votação e na apuração. A forma como o trabalho é realizado é definido via Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.