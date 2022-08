Carlos Viana: 'Governo de Minas é um governo morto'

Carlos Viana cumpriu agenda no Triângulo Mineiro neste domingo (28/8) (foto: Reprodução/Cláudio Yoshinaga) O senador Carlos Viana (PL), candidato ao governo de Minas, cumpriu agenda no interior do estado neste domingo (28/8). Em entrevista à imprensa, Viana disparou críticas ao governo atual, alegando que o "Governo de Minas é um governo morto", pois "não faz nada".

Em Araguari, no Triângulo Mineiro, o parlamentar participou da comemoração dos 134 anos da cidade. Já em Uberlândia, o candidato teve um encontro com líderes religiosos, no distrito de Cruzeiro dos Peixotos.









"Quem governa Minas Gerais tem que pensar nas soluções por região. Minas Gerais é muito diferente, a gente não pode tratar as macrorregiões de forma igual", disse o candidato ao comentar sobre as suas propostas de levar o gás natural para a região do Triângulo Mineiro.





"Quando Uberlândia, Araguari, Uberaba, tiverem o gás natural disponível, essa região terá uma competitividade inigualável no Brasil. Se nós tivermos o gás aqui, para que as empresas possam se instalar com uma energia mais barata, essa região vai explodir de crescimento", destacou o senador.





À imprensa, Viana enfatizou que seu compromisso para a região é o desenvolvimento industrial e o aumento da competitividade. "O Triângulo precisa dessa fonte de energia. Nós temos estradas boas, algumas precisam ser ampliadas, mas as rodovias federais são muito boas. Nós temos tecnologia, mão de obra treinada, agronegócio de qualidade. O que está faltando é incentivo para a produção aqui. Esta é a minha ideia", pontuou.

Agronegócio

Para o senador, a região do Triângulo é um exemplo para o agronegócio do estado, em especial quando se refere a tecnologia e preservação do meio ambiente na atividade. "Nós não podemos mais falar de futuro sem pensar em economia de carbono zero, preservação das áreas. O mundo vai querer o agronegócio brasileiro cada vez mais moderno", disse.

BR-262

Viana também disparou críticas à gestão Zema e alegou que durante todo o mandato o governo não fez nada para resolver as questões da BR-262. Na ocasião, o senador aproveitou para enfatizar que suas propostas incluem a duplicação da rodovia e o asfaltamento de estradas que ligam a região a São Paulo.





"O Triângulo arrecada muito e recebe muito pouco do governo central lá em Belo Horizonte, nós não temos nem estrada para a capital. Eu lamento, como Senador que estou hoje, que o Governo de Minas atual não tenha feito absolutamente nada para conseguirmos resolver o problema da BR-262", destacou.

Compromissos

Carlos Viana em encontro com moradores do distrito de Cruzeiro dos Peixotos (foto: Reprodução/Thailor Gonçalves/Assessoria) Em Araguari, o candidato esteve ao lado de autoridades locais em um desfile cívico, que teve a presença de diversas entidades, como escolas e forças de segurança pública, em comemoração à emancipação política de Araguari. "Eu não poderia deixar de estar aqui, hoje, nesta data tão especial para a população do município", declarou Viana.





Já em Uberlândia, o senador se reuniu com dezenas de moradores do distrito de Uberlândia que cobraram mais atenção do poder público. "Irei priorizar o cuidado com as pequenas localidades. As pessoas que moram nessas regiões são tão dignas e necessitadas quanto aquelas que moram nos grandes centros", projetou o candidato.