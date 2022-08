Kalil em Montes Claros: 'Minas Gerais está completamente quebrada'

Alexandre Kali cumprimenta feirante na feira livre do Bairro Major Prates, em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

O candidato a governador pelo PSD, Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte, fez campanha neste domingo (28/08), em Montes Claros, no Norte de Minas.



Pela manhã, ele andou por uma feira livre e visitou o Mercado Municipal. Durante a caminhada, Kalil anunciou que, se eleito, vai destinar recursos para o combate à seca na região. Ele elevou o tom de críticas ao governador, Romeu Zema (Novo), principal concorrente na eleição (e à frente nas pequisas), dizendo que “o estado está quebrado”.

O ex-prefeito concentra sua campanha no Norte de Minas desde sexta-feira (26/08), quando esteve em Espinosa. No sábado, ele visitou Varzelândia, para participar de uma cavalgada, e Mirabela onde conheceu as Festas de Agosto.



Nas atividades de campanha de hoje em Montes Claros, Kalil esteve acompanhado dos candidatos a deputado pelo PT na região – o deputado federal Paulo Guedes e a deputada estadual Leninha Souza e ainda Ricardo Campos (de São João da Ponte) e Luizinho Rocha (ex-prefeito de São Francisco). Também esteve presente o deputado estadual Virgílio Guimarães (PT), candidato a suplente do senador concorrendo à reeleição Alexandre Silveira (PSD).

Na caminhada na feira livre do Bairro Major Prates, juntamente com apoiadores e militantes, o candidato do PSD cumprimentou eleitores e feirantes e e fez selfies. Ex-presidente do Atlético, Kalil tirou foto com o vendedor ambulante Romeu Marlon Santos, que usava uma camisa do Cruzeiro. O ambulante disse que, apesar da “diferença de times”, vota no ex-prefeito. O candidato também autografou camisas do Atlético.

Em uma das bancas da feira, o candidato a governador teve curiosidade despertada para o maxixe. “Como faz isso? Se come cozido”? perguntou Kalil, recebendo a explicação da feirante de que o a verdura pode ser preparada para ser consumida com carne de sol -iguaria conhecida de Montes Claros.

Os pequenos municípios são considerados “redutos” do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem o ex-prefeito de Belo Horizonte apoia para a Presidência da República. Mas, questionado pelo Estado de Minas sobre o motivo do “investimento” no Norte de Minas durante sua campanha, Kalil não fez referência à estratégia de “colar” o seu nome ao de Lula na região.

“O Norte de Minas é (a região que tem) a maior extensão de Minas Gerais. Então, quem não vem muito ao Norte de Minas que está errado. Aqui é lugar de frequentar, o lugar de a gente vir. Quem quer governar Minas Gerais, se não botar o pé no Norte de Minas, não vai governar”, afirmou.

Ele aproveitou a oportunidade para alfinetar o governador Romeu Zema. “Isso aqui não é lugar de visita eleitoral. Isso aqui é lugar de governador e de candidato frequentar durante quatro anos para vir colher frutos aqui. E, pelo que estou vendo aí, o atual (governador) não colheu nada”.

Alexandre Kalil também voltou a afirmar que nos últimos anos, diversas ações governamentais voltadas para a assistência aos pequenos produtores e e ao combate à seca foram suspensas no Norte do estado, citando o programas de distribuição de leite e de semente e de abertura de poços tubulares para construção de cisternas de captação de água da chuva.

“A última noticia que tivemos do Norte de Minas é que o (governo do do presidente Jair) Bolsonaro perfurou poço d'água (na região) que não está saindo água. É da semana retrasada essa notícia. Então, nós temos que pelo menos perfurar poço artesiano aqui para sair água, furar cisterna que sai água e (construir) barraginhas para guardar água. Então, é muito simploes: não tem que fazer nada a mais. Temos quatro anos para voltar o que era (antes)”, assegurou o candidato a governador.

Perguntado sobre a estratégia que vai usar no último mês de campanha antes do primeiro turno, Alexandre Kalil virou suas artilharia para o atual governador, embora sem citar o nome de Romeu Zema. Disse também vai procurar demonstrar a situação financeira do estado, que segundo ele, “está quebrado”.

“Não tem nenhuma mágica. A estratégia da nossa campanha é mostrar que mentem, que o estado está quebrado, que a infraestrutura está destruída e que o estado deve mais do que devia quatro anos atrás”, disse.



O ex-prefeito afirmou ainda que, na sua campanha, vai mostrar “que (no atual governo), o estado não pagou um tostão de sua dívida; que (a dívida) que o estado tem a curto prazo era R$ 28 bilhões e, hoje, são R$ 58 bilhoes”. Ele ainda completou: “Vai ter que mostrar à população de Minas como Minas está no trilho. Pelos números que ele (o governador Romeu Zema) publica, Minas Gerais está completamente quebrada”.