Propaganda eleitoral na TV: Kalil 'estouradão' e Zema x Golias

Na televisão, o programa será exibido de segunda a sábado, de 13h15 às 13h25 e de 20h45 às 20h55 (foto: Reprodução) O primeiro dia de propaganda eleitoral das eleições de 2022, nesta sexta-feira (26/8), foi dedicado para os candidatos aos cargos de governador, senador e deputado estadual.

Alexandre Kalil (PSD), Romeu Zema (Novo), Marcus Pestana (PSDB), Alexandre Silveira (PSD) e Marcelo Aro (PP) foram alguns dos nomes que marcaram presença. Já Carlos Viana (PL) e Cleitinho (PSC), por exemplo, não utilizaram o tempo que tinham à disposição.





Com o lema "Do lado de Lula, do lado do povo de Minas Gerais", em referência ao apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Kalil decidiu usar a fama de temperamento forte a seu favor e adotou o termo "estouradão".









O primeiro dia do ex-prefeito de Belo Horizonte na TV também teve vários encontros com mineiros de diferentes lugares do Estado. Saúde, emprego e estradas foram alguns dos temas abordados. Ao todo, Kalil teve 3 minutos e 19 segundos.





Leia mais: O que é permitido e o que é proibido aos candidatos na propaganda eleitoral





Por outro lado, Zema reforçou a vitória nas eleições de 2018, fazendo uma analogia com a passagem bíblica em que o pequeno Davi derrota o gigante Golias. No pleito, ele derrotou o então governador Fernando Pimentel (PT) e o ex-senador Antonio Anastasia.





"Em 2018, assim como Davi ganhou de Golias, fomos vitoriosos. Todo mundo dizia que o estado estava quebrado, mas quando cheguei no governo a situação era muito pior do que imaginava".





Durante 2 minutos e 55 segundos, ele reforçou o seu jeito de fazer política e citou os problemas enfrentados em três anos de governo, tais como o rompimento da barragem em Brumadinho e a pandemia.





"Não é brigando que a gente resolve os problemas, é com diálogo, com parceria. Foi assim que lidei com o presidente e o governo federal, e será assim com quem quer que seja eleito presidente", declarou Zema.





Marcus Pestana (PSDB), que também é candidato ao governo, destacou a trajetória política de quatro décadas, desde os primeiros passos, na juventude. Em dois momentos, o candidato afirmou que é "considerado o melhor secretário de Saúde de Minas", cargo que ocupou durante a gestão de Aécio Neves, de 2003 a 2010.





"Eu sou um misto de professor, técnico na admnistração e homem público, político", declarou o tucano, que teve 1 minuto e 41 segundos de tempo na TV.

O senador Carlos Viana (PL), que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), não apareceu neste primeiro dia, mesmo tendo direito a 1 minuto e 36 segundos. Lorene Figueiredo (Psol), que teria 27 segundos, também não participou. Segundo sua equipe, houve problemas técnicos, e o VT aparecerá normalmente na janela noturna de propaganda.

Disputa pelo Senado

O deputado federal Marcelo Aro (PP), candidato ao Senado na chapa de Zema, abriu o primeiro horário eleitoral de 2022. Além de citar o governador do Estado em vários momentos, ele adotou o lema "menino bom".





"Pra mim, o que importa é resultado, é transformar vidas. E foi pra isso que me preparei pra ser Senador. Somando forças com Zema, eu vou defender Minas", declarou.





Em seguida, foi a vez do senador Alexandre Silveira (PSD), que tenta a reeleição. Além de citar a atuação no Congresso, a propaganda contou com a participação, em vídeo, de Lula e Kalil, que integram a chapa do pessedista.





"Fui eu que criei o projeto que aumentou para R$ 600 o Auxílio Brasil e que está matando a fome de milhões de brasileiras e brasileiros. Naquela época, o governo federal foi contra a minha ideia. Já o presidente Lula foi um dos maiores incentivadores", afirmou.





Leia mais: Silveira terá mais tempo de TV e rádio entre candidatos ao Senado por MG





O vereador de Belo Horizonte Bruno Miranda (PDT), que compõe a chapa de Pestana, disse que acredita em um projeto humano para unir as pessoas. "Acredito que a única briga que vale a pena é contra a desigualdade, a miséria, a fome e a intolerância", declarou.





Estado de Minas. Cleitinho (PSC), que tem o menor tempo entre os concorrentes, com dez segundos, também não apareceu. Ele lidera a corrida ao Senado com 16,1% das intenções, segundo a última pesquisa realizada pelo Instituto F5 e publicada com exclusividade pelo jornal





O nível de confiança dos resultados é de 95%. A margem de erro é de 2,5%. Para a obtenção dos números, foram feitas 1.625 entrevistas presenciais entre os dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2022. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04382/2022 e BR-08433/2022.

Tempo de rádio e TV

Kalil vai ter direito a 327 inserções no período de 35 dias de exibição do programa, com tempo diário de 4 minutos e 39 segundos e tempo total de 2h43. Já Zema vai ter 286 inserções, com tempo diário de 4 minutos e 5 segundos e tempo total de 2h22.





Pestana terá 165 inserções, com 2 minutos e 21 segundos de tempo diário e 1 hora, 22 minutos e 33 segundos total. Viana vai ter 158 inserções, 2 minutos e 15 segundos de tempo diário e 1h19 minutos de tempo total. Já Figueiredo contará com 44 inserções, um tempo diário de 37 segundos e tempo total de 22 minutos.

Demais candidatos

Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador. Contudo, os candidatos não têm direito a tempo de propaganda em televisão e rádio por conta da legislação eleitoral.

Formato

A propaganda, que vai ser dividida em dois tipos: em rede, de segunda-feira a sábado, com dois blocos de 25 minutos; e em inserções, com 70 minutos todos os dias divididos em partes iguais de 30 segundos.

Horários

Para disputa ao Governo de Minas, a propaganda em rede será realizada de 7h15 às 7h25 e de 12h15 às 12h25 nas rádios. Já na televisão, o programa será exibido de 13h15 às 13h25 e de 20h45 às 20h55. Elas serão exibidas somente às segundas, quartas e sextas-feiras.





Já as inserções acontecem todos os dias no rádio e na TV, de 5h à meia-noite, divididas em 46 ou 47 inserções. São 70 minutos por dia e 14 minutos por cargo.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.