F5: Com apoio de Lula, Kalil lidera em Minas Gerais com 42,6%

Pesquisa F5/EM mostra que Alexandre Kalil (PSD) ganha o governo de Minas Gerais quando tem nome associado a Lula (PT). Estratégia do ex-prefeito de Belo Horizonte é "casar" imagem de Kalil e Lula na campanha de televisão que começa dia 26/08 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 15/6/22) Estado de Minas, mostra que Alexandre Kalil (PSB) vence o pleito ao governo de Minas Gerais quando tem nome associado a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse cenário, o ex-prefeito de Belo Horizonte tem 42,6% das intenções de voto, enquanto Romeu Zema (Novo) pontuou 33,1% quando é citado com o apoio do companheiro de partido, Felipe d’Avila, candidato à Presidência. Pesquisa realizada pelo Instituto F5 e publicada com exclusividade pelo, mostra que Alexandre Kalil (PSB) vence o pleito ao governo de Minas Gerais quando tem nome associado a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse cenário, o ex-prefeito de Belo Horizonte tem 42,6% das intenções de voto, enquanto Romeu Zema (Novo) pontuou 33,1% quando é citado com o apoio do companheiro de partido, Felipe d’Avila, candidato à Presidência.





Apesar de ser o candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de Minas, o levantamento mostra que o senador Carlos Viana (PL), mesmo associado ao presidente da República, está em terceiro lugar nas intenções de voto dos mineiros, com 8,7%. Relacionado ao presidenciável Ciro Gomes (PDT), o candidato Marcus Pestana (PSDB) apresenta porcentagem de 1,7%.

Alexandre Kalil esteve, nesta quinta-feira (18/08), com o ex-presidente Lula em Belo Horizonte, em um comício que inaugurou a campanha do petista em Minas Gerais. Na ocasião, o ex-prefeito aproveitou para criticar seu antagonista, Romeu Zema, e agradeceu o apoio de Lula na corrida ao governo mineiro.

Carlos Viana também acompanhou Bolsonaro na estreia da sua campanha em Minas Gerais. O comício, que aconteceu em Juiz de Fora, local em que o presidente levou uma facada na corrida presidencial de 2018, contou com a presença do vice-candidato à presidência, o ex-ministro Braga Netto e da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Apesar do presidente ter reforçado o apoio ao ex-senador, Viana não discursou durante o evento.

Senado

O apoio de Lula também tem sido significativo para a corrida ao Senado por Minas Gerais. Líder nas pesquisas estimuladas, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) tem 16,1% das intenções de voto ante 12% de Alexandre Silveira (PSD).

Mas o cenário muda quando o ex-presidente petista é associado a Silveira, que tenta mais 4 anos no Congresso Nacional. Nesse caso, ele tem 28,1% e Cleitinho, mesmo com o apoio de Bolsonaro, tem 10 pontos percentuais a menos que o senador, com 18,0%. Marcelo Aro (PP), quando relacionado com Romeu Zema, tem 9,4%. Na estimulada, ele apresenta 3,3% das intenções de voto.

O nível de confiança dos resultados vistos na pesquisa F5 é de 95%. A margem de erro é de 2,5%. Para a obtenção dos números, foram feitas 1.625 entrevistas presenciais entre os dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2022. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04382/2022 e BR-08433/2022.