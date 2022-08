Propaganda eleitoral: Kalil enfatiza apoio de Lula; Zema destaca trabalhos

Kalil e Zema são os principais adversários na disputa para o cargo Governador de Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/Gil Leonardi/Novo/Divulgação) Nesta sexta-feira (26/8), os candidatos ao cargo de governador, senador e deputado estadual tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas aos eleitores. Neste primeiro momento, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) reforçou o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República. Já o governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, destacou seus trabalhos durante a gestão.









"Eu tô junto com o presidente Lula. Eu e Lula vamos fazer Minas Gerais melhor e um país melhor", destaca o candidato na propaganda. Lula aparece na inserção disparando elogios ao candidato e deixando claro seu apoio.





"Ta do lado do povo mais pobre, o povo que mais precisa. Quando conheci o Kalil vi que estava do lado de um cara verdadeiro, leal. Um dos prefeitos mais competentes que Belo Horizonte já teve e será um ótimo governador", diz Lula na propaganda eleitoral. "Pessoal, presta atenção. Quem está falando é ele, não sou eu não", responde Kalil, em seguida.





Ainda na propaganda, Kalil destacou trabalhos durante a gestão como prefeito, enfatizando o combate à pandemia da COVID-19, distribuição de cestas básicas à população, postos de saúde entregues, entre outros.

O governador Romeu Zema, com quase três minutos de inserção para apresentar suas propostas, busca ressaltar a necessidade de mais tempo como mandatário para conseguir continuar a trabalhar nas suas propostas. "Ainda há muito o que ser feito. Não é em quatro anos que coloca tudo em ordem. O segundo governo será ainda melhor", destaca Zema.





Zema também apoia sua campanha em algumas ações durante o mandato, como a regularização do pagamento da folha de pagamentos dos servidores públicos, umas grandes promessas da última eleição.





O deputado federal Marcus Pestana (PSDB-MG) se define como "diferente dos outros" e destaca cargos políticos durante a sua trajetória na vida pública. "Trabalha cuidando dos outros", destaca a campanha.

A candidata Lorene Figueiredo (PSOL) chama a atenção para a representatividade feminina e se coloca do lado oposto ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e Zema. "Já pensou ter uma mulher governando Minas Gerais? Sou mãe, doutora em Políticas Públicas, feminista. Nosso dever de casa é derrotar Bolsonaro e Zema", diz.





Carlos Viana (PL) fecha o quadro das campanhas eleitorais relembrando histórias com o pai, que, segundo ele, demonstrava bastante apoio e sempre enfatizava como "há sempre trabalho a fazer". Assim, Viana destaca que irá trabalhar para fazer de Minas Gerais um estado melhor, em todas as regiões.





