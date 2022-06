Marcus Pestana participa do 'EM Entrevista' nesta segunda (27/06)

Entrevista deve durar cerca de 40 minutos e terá transmissão ao vivo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) no YouTube do Portal Uai. O tucano será o sétimo pré-candidato ao Palácio Tiradentes a ser sabatinado pelos Diários Associados. Pré-candidato do PSDB ao governo mineiro, o ex-deputado federal Marcus Pestana participa, hoje, do "EM Entrevista", podcast do Estado de Minas. A conversa começa às 13h e será transmitida, ao vivo,. O tucano será o sétimo pré-candidato ao Palácio Tiradentes a ser sabatinado pelos Diários Associados.

Embora componha a gestão de Romeu Zema (Novo) com o vice, Paulo Brant, e quadros como a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luisa Barreto, alas do PSDB defendem um palanque próprio do partido em Minas.









Na semana passada, Pestana fez reuniões em Brasília (DF) e, além de se oferecer para ajudar Tebet, conversou com o deputado federal Newton Cardoso Júnior sobre o desejo de firmar aliança com o MDB. A ideia é entregar, à legenda, a prerrogativa de indicar o candidato da chapa ao Senado - nesse cenário, poderia compor a coalizão o ex-prefeito de Uberaba, no Triângulo, Paulo Piau.

Pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, e divulgada pelo EM durante o recesso de Corpus Christi, apontou Pestana com 1,5% das intenções de voto. Os líderes, Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD), aparecem com 45,7% e 28,4%.

"De olho no futuro, faz todo o sentido a aliança do PSDB com o MDB em torno da candidatura dela (Tebet). Kalil e Zema são frutos da mesma árvore: a antipolítica. PSDB e MDB, ao contrário, foram os dois líderes da redemocratização", disse o tucano, na semana passada, à reportagem.





Federação e Eduardo Costa





Na semana passada, os rumos do PSDB na corrida eleitoral em Minas Gerais geraram ecos junto ao Cidadania. As duas legendas formam uma federação partidária, modelo onde as legendas que se unem devem apoiar o mesmo candidato. Paralelamente às articulações tucanas em prol de Pestana, Zema disse ter convidado o jornalista Eduardo Costa, filiado ao Cidadania, para ser seu vice.

Embora Costa tenha se mostrado propenso a aceitar a empreitada, a decisão caberá às direções de PSDB e Cidadania. No dia em que o governador e o âncora da "Rádio Itatiaia" tornaram pública a hipótese de uma dobradinha, os tucanos emitiram nota para endossar Pestana.





"Pestana é um dos grandes quadros políticos nacionais do PSDB e tem uma carreira no parlamento e na gestão pública com amplitude e experiência reconhecidas. Já está em plena pré-campanha, inclusive tendo se afastado de seus interesses pessoais para percorrer Minas e participar de eventos e palestras", defendeu a Executiva da sigla.





Além do MDB, o PSDB também mantém tratativas com o União Brasil, fruto da fusão entre DEM e PSL. Embora converse com os tucanos, o União ainda não definiu os rumos em Minas - e pode ficar com Zema ou Kalil, com quem a direção nacional chegou a firmar acordo.