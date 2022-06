Zema diz que decisão sobre vice cabe a Eduardo Costa e ao PSDB

Declaração de Zema aconteceu durante a posse oficial do Complexo da Pampulha pelos Bombeiros (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) disse nesta quarta-feira (22/6) que a decisão sobre o vice da sua chapa cabe à federação PSDB-Cidadania, da qual faz parte o jornalista Eduardo Costa (Cidadania), convidado para ser candidato a vice-governador na chapa de reeleição.

"Eu diria que (para fechar um acordo) falta muito mais da outra parte, do partido do comunicador Eduardo Costa e do PSDB, com quem ele está hoje federado, mas nós respeitaremos a decisão do partido. Não queremos interferir em questões de outros partidos. Já temos o nosso, onde há opiniões divergentes, o que é pouco produtivo. Então cabe ao PSDB fazer o que ele decidir que é melhor para a legenda", afirmou.

A declaração foi dada durante a posse oficial do Complexo de Formação da Pampulha pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que já ocupava o local desde 2019. Zema ressaltou que vai acatar o que for decidido pelo PS DB.

"Eu vejo o PSDB com muito respeito, inclusive meu vice-governador Paulo Brant pertence ao partido. O PSDB é um partido forte, tradicional, principalmente em Minas Gerais e nós vamos acatar a decisão partidária. Nós temos o maior respeito e não queremos de forma alguma estar interferindo em questões internas do partido. Toda a nossa consideração e respeito", ponderou.

Zema cancela coletiva imprensa em meio a polêmicas na Serra do Curral

Mais cedo, durante o lançamento da InvestBH na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), o governador ignorou os jornalistas e veículos de comunicação que estavam no local e não concedeu a coletiva de imprensa agendada para acontecer antes do evento.

A desistência de Zema ocorre em meio a uma série de denúncias envolvendo a exploração da Serra do Curral. Nessa terça-feira (21/6), foi aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 67/21 para tombamento do cartão-postal. Com isso, a pauta foi liberada para o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O processo de reconhecimento e proteção da Serra do Curral pode impedir a exploração do local pela Taquaril Mineração SA (Tamisa), que teve licença concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) em 30 de abril deste ano.

O Estado de Minas também revelou nesta quarta-feira que o governo estadual fez outra manobra e derrubou o Termo de Ajustamento de Condutas (TAC) que permite à mineradora Gute Sicht LTDA escavar uma área considerada tombada da Serra do Curral.

Investimentos

A CDL-BH lançou nesta quarta-feira, em sua sede na região Centro-Sul, a iniciativa InvestBH, uma agência autônoma de atração de investimentos do terceiro setor.

"Nós vamos ter uma agência, liderada pela CDL-BH, em parceria com o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Condemge) e o Invest Minas. Aplicaremos uma metodologia, junto com uma empresa de Belo Horizonte, a TSX, facilitando os investimentos e fortalecendo ainda mais a economia da capital", declarou o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva.