Zema confirma convite a Eduardo Costa, mas não descarta outros nomes

O governador Romeu Zema (Novo) confirmou nesta segunda-feira (20/06) que o jornalista Eduardo Costa (Cidadania) é um nome considerado para a chapa na disputa do governo do Estado em 2022. O governador, entretanto, afirmou que outras há outras articulações.

Zema está em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para inauguração da nova sede do 32° Batalhão da Polícia Militar e disse que as conversas para composição de sua chapa seguem acontecendo, incluindo o convite Eduardo Costa, que não deu uma resposta definitiva