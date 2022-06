Cresce apoio a Marcelo Aro (PP) para vice da chapa de Romeu Zema

Nome de Marcelo Aro (PP) ganha força para ser o vice da chapa de Romeu Zema nas Eleições 2022 (foto: Bruno Cantini/Divulgação) A vaga para vice da chapa do governador Romeu Zema às Eleições 2022 ainda é uma incógnita, mas o nome de Marcelo Aro (PP) ganha força. O deputado federal por Minas Gerais e presidente estadual do Progressistas vem recebendo apoio de um grupo da base aliada de Zema, em contraponto à outra ala do Novo, inclinada a ver o ex-secretário geral de Estado, Mateus Simôes, preenchendo a lacuna.



Entre os apoiadores de Aro está o presidente estadual do Solidariedade em Minas, o deputado federal Zé Silva. “O Marcelo é uma ponte entre os interesses dos mineiros e o Parlamento. Ele, sem dúvidas, está preparado para o posto”, disse Silva.



Assembleia



Aro também conseguiu formar uma base sólida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. “O deputado Marcelo Aro é a peça que falta para azeitar a relação entre a Assembleia e o governo estadual”, afirmou o deputado estadual Zé Reis (Podemos).



O deputado estadual Coronel Henrique (PL) endossa o coro, ao rotular o presidente estadual do Progressistas como “uma das lideranças mais fortes do Estado”.



Articulação

Para vários dos defensores de Aro, a capacidade de articulação é considerada uma das marcas do deputado, por ele ter ajudado a angariar apoio de várias legendas a Zema, como Podemos, Agir, Solidariedade, Pros, MDB e Avante. Juntos, esses partidos contam com cerca de 130 parlamentares, entre federais e estaduais, mais de R$ 1 bilhão do Fundo Eleitoral e 23% do tempo de campanha na televisão.



Além disso, Aro conta com 25 vereadores de BH e a presidente da Câmara Municipal, Nely Aquino, a seu lado. “O Marcelo é um aliado da Câmara Municipal, e não tenho dúvidas de que representará com louvor nossa capital estando na chapa”, disse ela.



Prefeitos



Em meio à grande articulação política por Marcelo Aro, o deputado se reuniu com mais de 300 prefeitos mineiros no último mês, vide Ilce Rocha, prefeita de Vespasiano e presidente da Granbel, Odelmo Leão, de Uberlândia, Elisa, de Uberaba, Gustavo Nunes, de Ipatinga, e Maurício Almeida, de Januária.



“Nosso apoio ao governador Romeu Zema passa pela indicação do deputado Marcelo Aro como vice na chapa”, declarou Odelmo Leão.



Igor Eto



O secretário de Governo, Igor Eto, rasgava elogios a Aro desde a designação do deputado como líder do governo no Congresso Nacional para auxiliar na interlocução entre o Executivo mineiro e o Parlamento.



“Marcelo Aro é reconhecido em Minas pelo poder de articulação e pelo bom trânsito com os pares e com o Governo Federal. Portanto, vai nos ajudar nos grandes projetos que temos para Minas Gerais”, enfatizou Eto, naquela época.