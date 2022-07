'EM Entrevista' recebe hoje a pré-candidata Lorene Figueiredo

Professora desde 1985, Lorene se candidatou à prefeitura de Juiz de Fora em 2020 (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O Estado de Minas retoma hoje a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo de Minas nas eleições de outubro de 2022. Lorene Figueiredo (Psol) será o nome da vez e responderá por cerca de 40 minutos aos questionamentos dos jornalistas. O “EM Entrevista” terá transmissão ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no site do Estado de Minas.





Assim como outros pré-candidatos, Lorene Figueiredo tem como desafio ganhar mais relevância na disputa, que se mostra polarizada entre Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD). Pesquisa Genial/Quaest divulgada na sexta-feira mostra que Zema tem 44% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 26% de Kalil. Depois, há uma diferença considerável: com exceção de Carlos Viana (PL), que aparece com 2%, todos estão empatados com 1% no levantamento. São eles, além de Lorene Figueiredo: Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Miguel Corrêa (PDT) e Marcus Pestana (PSDB).





Formada em história, Lorene é professora desde 1985, com passagens pela esfera pública nas três instâncias. Desde 2010, é docente em universidades federais e atua na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Participou das eleições municipais de 2020, como candidata à prefeitura de Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, e recebeu 0,92% dos votos, ficando em sétimo lugar. De acordo com ela, o objetivo da sua candidatura deste ano é construir um programa que “retome a esperança para nosso estado e mostre que um novo mundo é possível”.





Figueiredo será o nono e último nome da disputa a ser entrevistado pelo Estado de Minas enquanto pré-candidato. A série teve início em 17 de maio, com Miguel Corrêa. Depois, Kalil, Renata Regina, Zema, Viana, Saraiva Felipe (PSB), Pestana, e Vanessa Portugal, na última segunda-feira, participaram do EM Entrevista. Desses, somente Saraiva Felipe já desistiu da pré-candidatura para apoiar Kalil.





A partir das convenções partidárias, entre 20 de julho a 5 de agosto, os políticos começam a ser tratados como candidatos e partem para oficialização junto à Justiça Eleitoral. As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa quantitativa da Genial Investimentos com a Quaest Consultoria e Pesquisa ocorreu de 2 a 5 de julho, com 1.480 entrevistados. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos MG-00322/2022 e BR-01319/2022.