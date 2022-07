Vanessa Portugal, do PSTU, participa do 'EM Entrevista' nesta segunda (4)

Vanessa Portugal (foto) já participou de duas eleições ao governo mineiro (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 10/8/16)

O "EM Entrevista", podcast de política do, recebe hoje a professora Vanessa Portugal, pré-candidata ao governo mineiro pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). A conversa, que começa às 13h e será transmitida ao vivo no YouTube do Portal Uai, é parte das sabatinas com os possíveis postulantes ao Palácio Tiradentes. Na próxima segunda-feira (11), a convidada será Lorene Figueiredo (Psol).Vanessa é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/BH). Se a candidatura for confirmada pelo PSTU durante a janela de convenções partidárias, entre 20 de julho e 5 de agosto, será a terceira vez dela na disputa pelo poder Executivo estadual. Em 2006, ficou em terceiro lugar no pleito vencido por Aécio Neves (PSDB); quatro anos depois, no triunfo do então tucano Antonio Anastasia, terminou na quinta colocação.Em 2020, Vanessa Portugal foi candidata a vereadora de Belo Horizonte e obteve cerca de 1,4 mil votos. Na eleição de 2018, tentou o Senado Federal. Em 2004, 2008, 2012 e 2016 ela postulou a Prefeitura de BH.No manifesto em prol da pré-candidatura de Vanessa, o PSTU diz que Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) trabalham para "beneficiar os mais ricos"."Não é razoável que quem vive de seu trabalho continue pagando pela crise. Nós, do Polo Socialista e Revolucionário, apresentamos nossa candidatura, para enfrentar a crise e construir uma sociedade onde o povo trabalhador tenha vez e voz. Uma candidatura que enfrente a decadência do capitalismo em Minas Gerais, com propostas contrárias aos interesses do grande capital, das mineradoras e do agronegócio", aponta trecho do texto.A última rodada de pesquisas do Instituto F5 Atualiza Dados, parceiro do apontou que Vanessa tem 1,3% das intenções de voto . Zema e Kalil, os líderes, somam 45,7% e 28,4%, respectivamente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00062/2022 e BR-02909/2022.Além de Zema e Kalil, já passaram pelo "EM Entrevista" os pré-candidatos Miguel Corrêa (PDT) Carlos Viana (PL) , e Marcus Pestana (PSDB) . Saraiva Felipe, que teve a pré-candidatura retirada pelo PSB em prol de Kalil , também chegou a ser entrevistado.