Saraiva Felipe participa nesta segunda-feira do 'EM Entrevista'

A série de sabatinas docom pré-candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022 será retomada nesta segunda-feira (20/06), às 13h. O nome da vez é o de Saraiva Felipe (PSB), que responderá por cerca de 40 minutos aos questionamentos dos jornalistas. O "EM Entrevista" com Saraiva Felipe terá transmissão ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no site do Estado de Minas.