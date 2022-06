Pré-candidatos ao Governo de Minas repercutem pesquisa eleitoral

Kalil, Zema e Viana lideram disputa pelo governo mineiro (foto: Leandro Couri/EM/DA Press; Bernardo Carneiro/Governo de Minas; Jefferson Rudy/Senado)



O levantamento aponta que o atual governador Romeu Zema (Novo) segue na liderança para reeleição. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte, e Carlos Viana (PL), senador que fecha o "pódio". Pré-candidatos ao Governo de Minas nas eleições de outubro deste ano repercutiram neste domingo (19/06) o resultado da pesquisa eleitoral divulgada nesse sábado (18) pelo Instituto F5 Atualiza Dados.O levantamento aponta que o atual governador Romeu Zema (Novo) segue na liderança para reeleição. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte, e Carlos Viana (PL), senador que fecha o "pódio".

O cenário estimulado do levantamento mostra Zema com 45,7%, Kalil com 28,4% e Viana com 4,1% - Miguel Corrêa (PDT) é o seguinte, com 1,8%.

Kalil afirmou à reportagem que viu com bons olhos os dados. A diferença de Zema para o ex-prefeito de BH caiu de 29 para 17 pontos percentuais desde a última pesquisa da F5, realizada em fevereiro. Apesar disso, Kalil reafirma que "ainda é muito cedo".





"Claro que fico satisfeito, porém, ainda é muito cedo. No decorrer da campanha, vamos mostrar à população o que cada um fez por ela. Assim, o povo terá mais convicção no seu voto", disse à reportagem.





Já Carlos Viana reafirma que os índices indicados pela pesquisa desse sábado apontam para uma disputa ainda em aberto. O índice de indecisos é de 10,5%, enquanto 4,1% afirmaram que votariam em branco, nulo ou não escolheriam ninguém.





"A pesquisa divulgada pelo jornal Estado de Minas confirma parte da minha entrevista ao Portal Uai em que opinei de que não há nenhuma definição ainda sobre o resultado das eleições em Minas Gerais. Nós ainda teremos muitas definições com relação a nomes, apoios, e, principalmente, as pesquisas mostram aprovação de governo, e não intenção de voto", disse Viana.





"A intenção de voto é que vai definir e vai mudando de acordo com que os pré-candidatos, depois candidatos, apresentem as propostas para governar o estado nos próximos anos. Portanto, ainda há muito que se esperar em relação às pesquisas e o resultado em Minas Gerais", completou o senador e pré-candidato ao governo mineiro.

A disputa

O quinto da lista na pesquisa desse sábado é Marcus Pestana (PSDB), com 1,5%. Ele está à frente de Vanessa Portugal (PSTU), que tem 1,3% das intenções de voto, e Renata Regina (PCB), que soma 1,1%.





Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) não atingiram um ponto percentual. Eles têm 0,3% e 0,2%, respectivamente. Por fim, a abstenção foi de 1% no cenário estimulado.





As eleições de 2022 acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno (exclusivo a presidente da República e governadores), ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

A pesquisa

A F5 Atualiza Dados fez 1.560 entrevistas telefônicas em Minas Gerais entre os dias 13 e 16 de junho. A margem de erro dos resultados é de 2,5% - para mais ou para menos.





A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00062/2022 e BR-02909/2022.