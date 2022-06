'Sou hoje candidato a permanecer na Câmara', diz Aécio após pesquisa

Aécio Neves durante reunião na Câmara dos Deputados, em maio de 2022 (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados) O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) comentou neste sábado (18/06) os números divulgados nessa sexta-feira (17/06) em pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, na qual o parlamentar aparece como favorito ao posto de senador para as eleições de 2022, em outubro. Apesar do indício favorável ao tucano, Aécio afirma que, a princípio, mantém-se como pré-candidato à Câmara dos Deputados, não ao Senado.









"Do meu ponto de vista pessoal, sou hoje candidato a permanecer na Câmara Federal, servindo a Minas e dando continuidade a um trabalho extremamente relevante que tenho desenvolvido como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados", completou.





Segundo a pesquisa , Aécio tem 18,5% das intenções de voto para senador mineiro em cenário estimulado e também lidera no espontâneo, com 5,8% das menções. O parlamentar admite que os dados mexem com os anseios para o pleito, mas afirma que isso passará por uma decisão conjunta com o PSDB.





"É natural que as sucessivas pesquisas que, como esta do Instituto F5, divulgada pelo Estado de Minas e Correio Braziliense, me colocam na liderança, mesmo sem qualquer manifestação minha no sentido de uma candidatura, levam o meu partido e outros atores políticos e da sociedade, em Minas e mesmo fora do Estado, a me estimular a rever minha posição e admitir disputar mais uma vez as eleições para o Senado", diz.





"Mas essa será sempre uma decisão coletiva que levará em conta o quadro político local e nacional", completa o tucano.

"Muito honrado de ser lembrado"

Marcelo Álvaro Antônio, Cleitinho e Alexandre Silveira fecham top 4 de pesquisa em Minas para o Senado (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados; Sarah Torres/Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Jefferson Rudy/Senado)



Marcelo Álvaro Antônio, Cleitinho e Alexandre Silveira fecham top 4 de pesquisa em Minas para o Senado (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados; Sarah Torres/Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Jefferson Rudy/Senado)



O segundo colocado na pesquisa estimulada é o deputado estadual mineiro Cleitinho (PSC), que soma 12,8%. Ele é seguido pelo deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), com 5,6%."Ainda estamos no início do processo eleitoral. Sou o pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Senado e nosso foco principal é mostrar a importância de termos um Congresso Nacional forte, que realmente seja base de apoio ao presidente e não se apoie apenas em interesses políticos e na sede de poder. Fazer o Brasil avançar precisa ser a meta de todos. E, Minas Gerais, seguindo neste caminho", disse Marcelo Álvaro Antônio, à reportagem.





O senador Alexandre Silveira (PSD) fecha o top 4, com 3,8%. O parlamentar, pré-candidato à reeleição, afirma que o trabalho de ainda pré-campanha seguirá.





"Fico muito honrado de ser lembrado pelo povo mineiro, mesmo que a campanha ainda nem tenha iniciado. Vou continuar trabalhando muito no Senado para apresentar resultados concretos para a vida das mineiras e dos mineiros que, no momento certo, tomarão sua decisão de forma democrática e soberana", diz, ao Estado de Minas.





Procurado pela reportagem, Cleitinho não se manifestou até a publicação desta matéria.

A disputa

A pesquisa do F5 Atualiza Dados mostrou uma grande fatia de votos em aberto. No cenário estimulado, foram 23,6% de indecisos, 13,5% de potenciais manifestações nulas ou em branco e 13,3% perguntas sem respostas. Somados, os índices chegam a 50,4%.





Paulo Piau (MDB), ex-prefeito de Uberlândia, no Triângulo, que dispõe de 2,5% das intenções de voto e completa o top 5. O deputado federal Marcelo Aro (PP-MG), com 2,1%; Carlos Melles (PL), presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e ex-parlamentar, com 1,8%; a professora Sara Azevedo (Psol), com 1,6%; e a vereadora belo-horizontina Duda Salabert (PDT), com 0,9%, fecham a pesquisa estimulada.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno (exclusivo a presidente da República e governadores), ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

A pesquisa

A F5 Atualiza Dados fez 1.560 entrevistas telefônicas em Minas Gerais entre os dias 13 e 16 de junho. A margem de erro dos resultados é de 2,5% - para mais ou para menos.





A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00062/2022 e BR-02909/2022.