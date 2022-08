Voto em papel sujeito à interpretação ampliava o caos nas eleições

Em meio às urnas, guarda era montada para que ninguém invadisse o recinto e roubasse o material (foto: Arquivo EM (1990)) A possibilidade de fraudes justificava a presença de candidatos e fiscais de partido nos locais de apuração, mas a função desses atores ia além de buscar a garantia de eleições honestas. O censo de 1991 apontava que cerca de 20% da população maior de 14 anos no Brasil era analfabeta e o dado não considerava o analfabetismo funcional, quando a pessoa reconhece letras e números, mas não é capaz de interpretar textos. Este era o cenário em que o voto dependia de que os eleitores seguissem normas rígidas e manifestassem seu desejo político de forma escrita.









“Os partidos ofereciam um treinamento para os fiscais saberem o que era permitido, o que era considerado um voto nulo, como você fazia para impugnar um voto e até uma urna quando era possível constatar indícios de irregularidades. Por exemplo, em uma urna em que 90% dos votos eram para um determinado candidato, a gente poderia identificar uma possível fraude. Então o próprio fiscal e o delegado de partido faziam um pedido de impugnação na hora e isso depois iria para um julgamento de um Juiz Eleitoral. Esse processo também acontecia se um voto não estivesse em conformidade com as regras. Se houvesse divergência entre o presidente da mesa e o fiscal que alegava o problema, isso também iria para um julgamento do juiz. A gente preenchia um documento com uma justificativa para a impugnação”, recorda.





Relembrando os tempos de fiscal, Luzia ainda conta que a atenção devia começar já no momento da chegada das urnas, quando era necessário conferir se estavam todas lacradas e com o número de cédulas condizente com o registrado no momento do fechamento, ao fim da votação. Na apuração, os fiscais precisavam conferir se o eleitor havia assinalado o X no local correto nos votos para presidente, governador, prefeito ou senador (que vinham gravados na cédula), se o nome do deputado ou vereador não estava sendo computado para um homônimo de outro partido pelo escrutinador, se voto de algum candidato adversário tinha alguma irregularidade (como estar escrito no campo errado, com nome não registrado no TRE ou com algum recado que poderia anular a cédula). Eram situações comuns e deveriam ser reportadas imediatamente, criando um clima de tensão constante.





“Era exaustivo. Muito barulho e muita gente, principalmente no início. No começo da apuração era um formigueiro de gente e todo mundo em cima dos escrutinadores, o que para eles também era incômodo. Era bem cansativo, porque são 8 horas que você ficava em pé, não podia sentar. A gente também não comia direito. Levávamos um lanche porque ficávamos com medo de sair para almoçar e o pessoal abrir uma urna e que você ia perder. Aí a gente chegava em casa, colocava o pé para cima e ficava horas ali para tentar se recuperar e, no outro dia, começava de novo. Nenhuma saudade dessa época”, afirma.

Mesários fazem fila para entregar urnas em frente a um ginásio em BH (foto: Arquivo EM (1982))

Recontagem

Adriana Fulgêncio foi servidora do TRE-MG entre 1980 e 2010 e atuou nas eleições também como chefe de cartório da 31ª Zona Eleitoral de BH. Na organização da apuração, ela recorda que, além dos pedidos de impugnação de urnas e cédulas, as solicitações de recontagem de votos eram muito comuns e inerentes à forma como o processo era realizado.





“As reclamações eram muito recorrentes. O fiscal ficava muito em cima mesmo. Eles até trocavam, um rendia o outro porque cansava muito. Na apuração, você tinha que contar cédula por cédula. Só no manusear, você pode se enganar, errar, e tem também o cansaço. Para computar as parciais, tinha um mapa onde eram preenchidos os números. Às vezes, no final do dia, com o pessoal cansado, a soma total não fechava. Aí tinha que recontar, descobrir onde estava o erro para poder corrigir e preencher todo aquele mapa de novo. Isso levava a muitos erros. É humano”, explica.





O relato de Adriana é corroborado por Cristiano Bothrel ao recordar seus dias como escrutinador e presidente de mesa na apuração das eleições manuais: “Eu vou te falar, se você abrisse uma urna e contasse, o resultado seria X. Se você recontasse, o resultado seria Y. Porque era impossível”.









O voto em papel no Brasil

